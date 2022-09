Mundial de Qatar 2022: el insólito "error" de Google que dejó al descubierto a los dos posibles finalistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Usuarios en redes sociales compartieron imágenes de un curioso “error” que exhibe Google al realizarse una búsqueda particular asociada con el Mundial Qatar 2022. El “malentendido” dejó entrever a los dos posibles seleccionados que llegarían a la final del torneo más importante del fútbol.

Tal y como señalaron a través de Twitter, basta con buscar los siguientes términos: “Lusail Stadium próximo eventos”. Una vez hecho, el navegador mostrará una fixture de los partidos que se disputaran en aquel complejo deportivo. Entre los varios encuentros, se encuentra la final de la Copa del Mundo.

Con fecha del 18 de diciembre de 2022, y para sorpresa de todos, ya están escritos los nombres de los conjuntos que se enfrentarán esa jornada: Brasil y Francia. Por ende, y según la “predicción” de Google, Francia tendría la posibilidad de volver a ganar el Mundial nuevamente mientras que Brasil lograría su sexto título.



Hasta el momento, la compañía especializada en productos y servicios relacionados con internet, software y dispositivos no emitió declaraciones al respecto. Tampoco queda claro si se trata de información errónea provista por el algoritmo empleado por la empresa o una equivocación humana.

Los posibles candidatos a ganar la Copa del Mundo, según su última performance



El revelador dato aun así no se aleja mucho de los pronósticos barajados en los meses previos al Mundial. Ambos equipos, junto con España, Argentina e Inglaterra, integran la lista de los potenciales campeones del certamen integrado por un total de 32 países y sus respectivos jugadores.



La verdeamarela dirigida por Tite es el conjunto que más chances tiene de hacerse con el trofeo -por lo menos en lo que a estadísticas refiere- tras terminar primeros e invictos en las Eliminatorias Sudamericanas. Logró marcar un total de 40 goles y le convirtieron tan solo cinco, números que muchos envidian.

El seleccionado inglés aparece en el segundo lugar de los pronósticos. En las eliminatorias, también finalizó invicto y ostentó la primera posición del grupo I, donde ganó ocho partidos y empató dos. Convirtió 39 goles, los mejores en este rubro, y solamente recibió tres (dos frente a Polonia y uno frente a Hungría).

La selección defensora del título completa el podio de los candidatos. Finalizó invicto en el grupo D tras ganar cinco partidos y empatar tres, con un saldo de 18 goles a favor y tres en contra. Podría sumarse de manera anecdótica el apoyo que recibió de Google así como ocurrió también con el conjunto brasileño.



En el cuarto lugar aparece la selección comandada por Lionel Scaloni. Durante las eliminatorias sudamericanas, no perdió ninguno de los partidos que le tocó disputar y quedó en segundo lugar dentro de su grupo. En relación a su performance deportiva, cosechó 11 encuentros ganados, seis empatados, 27 goles a favor y ocho en contra.



Al “final” de la tabla aparecen los dirigidos por Luis Enrique. En las eliminatorias de la UEFA quedaron primeros en el grupo B con 19 puntos conseguidos tras seis partidos ganados, uno empatado y uno perdido. Recibieron cinco goles y, junto con Suiza, fueron los menos goleadores de los que clasificaron (15 anotados en ocho partidos).



El experto que acertó en 2014 y 2018 ya tiene su candidato

Joachim Klement, alemán, estratega e investigador de la firma Liberum Capital, es uno de los expertos que han acertado en certámenes anteriores y la semana pasada hizo pública su predicción.



El financista alemán es experto en hacer predicciones se basa en factores sociales, climáticos y el estado de los equipos para sacar sus conclusiones, que luego publica en un extenso reporte en el que justifica su predicción.



En 2014, el alemán predijo la victoria del seleccionado de su país correctameente y luego repitió con Francia en 2018.



Klement aseguró que quien levantará la copa en Qatar 2022 será la selección argentina y consagrará a Lionel Messi en su última danza mundialista. La albiceleste clasificará primera en su grupo y tendrá que vérselas con Dinamarca en octavos de final. Luego se cruzará con Países Bajos en cuartos; España en semifinales y disputará la final con Inglaterra

¿Y Uruguay? En el informe aseguró que la Celeste estará entre los 16 mejores. El camino de la celeste no será fácil. En la fase de grupos habrá una "carrera cabeza a cabeza entre Uruguay y Portugal, dos equipos que aunque no están entre los favoritos para ganar el título no deben ser subestimados", dijo el especialista.



El equipo terminará en octavos pasando como segundo del grupo y tendrá que verse la cara con la Canarirnha: "El partido entre Brasil y Uruguay será un duelo netamente sudamericano en los octavos de final. Brasil es el favorito para ganar esto, pero en un clásico arenoso, sucio y peleado al estilo uruguayo, el equipo del sur de la frontera hará que los jugadores se sientan miserables. No será un final lindo , pero Brasil ganará 1-0 gracias a un gol de Marquinhos. Por supuesto, me estoy inventando esto, pero suena bien", indicó el estratega.