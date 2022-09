¿Quién será campeón en Qatar 2022? El experto que acertó en 2014 y 2018 ya tiene su candidato

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Faltan 59 días para que se de el pitazo inicial del Mundial de Qatar 2022 y ya se hacen apuestas sobre quién levantará la Copa del Mundo. Joachim Klement, alemán, estratega e investigador de la firma Liberum Capital, es uno de los expertos que han acertado en certamenes anteriores e hizo pública su predicción el martes.



El financista aleman es experto en hacer predicciones se basa en factores sociales, climáticos y el estado de los equipos para sacar sus conclusiones, que luego publica en un extenso reporte en el que justifica su predicción.

En este últmo análisis difundido en su newsletter de Substack y a través de Linkedin, Klement explica: "Desarrollé un modelo econométrico patentado en 2014 para pronosticar el ganador de las dos Copas del Mundo anteriores y, hasta ahora, mi historial es 100 % preciso. Claramente, nada puede salir mal al hacer otro pronóstico".

En 2014, el alemán predijo la victoria del seleccionado de su país correctameente y luego repitió con Francia en 2018.

El camino de los campeones

Quienes levantarán la copa en Qatar 2022 serán la selección argentina y consagrará a Lionel Messi en su última danza mundialista, asegura el informe.

La albiceleste clasificará primera en su grupo y tendrá que vérselas con Dinamarca en octavos de final. Luego se cruzará con Países Bajos en cuartos; España en semifinales y disputará la final con inglaterra.

¿Qué pasará con Uruguay?

Uruguay estará entre los 16 mejores y pero el equipo de Diego Alonso será eliminado por Brasil, dice la investigación.

El camino de la celeste no será fácil. En la fase de grupos habrá una "carrera cabeza a cabeza entre Uruguay y Portugal, dos equipos que aunque no están entre los favoritos para ganar el título no deben ser subestimados", dice el especialista.

El equipo terminará en octavos pasando como segundo del grupo y tendrá que verse la cara con la canarirnha: "El partido entre Brasil y Uruguay s erá un duelo netamente sudamericanoen los octavos de final. Brasil es el favorito para ganar esto, pero en un clásico arenoso, sucio y peleado al estilo uruguayo, el equipo del sur de la frontera hará que os jugadores se sientan miserables. No será un final lundo , pero Brasil ganará 1-0 gracias a un gol de la defensa de Marquinhos. Por supuesto, me estoy inventando esto, pero suena bien", indica el estratega.