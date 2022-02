Mundial de Clubes 2022: días, horas y dónde ver el torneo que tendrá presencia celeste

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Mundial de Clubes está a la vuelta de la esquina. Siete equipos buscarán el título de ser el mejor equipo del mundo y entre ellos habrá una presencia sudamericana: Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores.

El equipo brasileño buscará cortar una racha de ocho ediciones sin títulos de equipos sudamericanos luego del conseguido por Corinthians en 2012 al vencer, precisamente, a Chelsea que también será el representante europeo para esta temporada.

Los dirigidos por Abel Ferreira, bicampeones de América, serán el único equipo con un futbolista celeste en el plantel y es que Joaquín Piquerez formará parte de la delegación del Verdao que buscará el título.

Esta nueva edición del Mundial de Clubes tendrá la particularidad de que para Uruguay los juegos se podrán ver en vivo a través de las señales de VTV y VTV Plus a partir del próximo jueves 3 de febrero cuando se llevará a cabo el primer juego del certamen.

Además de Palmeiras y Chelsea, el torneo contará con la presencia de Al Jazira (campeón local), AS Pirae de Tahití (representante de Oceanía), Monterrey de México (representante de Concacaf), Al-Hilal de Arabia Saudita (representante de Asia) y Al-Ahly de Egipto (representante de África).