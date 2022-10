La molestia de Fénix tras el gol de Nacional que terminó en discusión entre hinchas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el instante que el cuarto árbitro indicó que se iban a jugar ocho minutos de descuento en el Fénix-Nacional, el primero que se acercó fue Ignacio Pallas. Molesto por la decisión que tomó Esteban Ostojich, el árbitro central, el técnico albivioleta dialogó con Mathías de Armas.

En el banco de suplentes tampoco cayó muy bien la determinación y mucho menos en los hinchas que habían llegado hasta el Domingo Burgueño Miguel para ver al equipo de Capurro.

Y si algo hizo que todavía se caldeara más el ambiente fue que dentro de ese margen de tiempo llegó el gol del empate que le arrebató la victoria a los albivioletas.

Y sumado a ello, la polémica dijo presente en el Campus de Maldonado por la posición de Yonatan Rodríguez tras el cabezazo de Leonardo Coelho que puso el empate final.

“Ostojich me dijo que la jugada fue a interpretación y la interpretación es que no influía su movimiento en el gol”, expresó Ignacio Pallas al término del encuentro, más allá de que lamentó que su equipo no se pudiera llevar los tres puntos a pesar del trabajo realizado.

“Me quedo con la sensación de haber hecho un buen partido porque sabíamos la dificultad que implicaba por el rival que teníamos”, añadió el entrenador albivioleta.

Los ánimos no subieron de tono dentro del campo de juego porque al fin y al cabo el punto no le cayó tan mal a ninguno de los dos. A Fénix por enfrentar a uno de los mejores del año y a los tricolores por haberlo conseguido sobre el final (a pesar que hoy puede perder la punta del Clausura).

Donde sí hubo discusiones fue en la tribuna donde hinchas de ambos equipos se acercaron hacia el pulmón que los separaba, aunque rápidamente todo se calmó y los albivioletas se retiraron tal cual lo indicaba el operativo policial.