La molestia de Ernesto Dehl por la demora para que le confirmen la localía a Cerro Largo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con la remodelación que está haciendo Cerro Largo en el Estadio Ubilla, debió mudar la localía a Tacuarembó durante el Torneo Clausura 2021. En el inicio del Apertura 2022, la idea del equipo arachán es jugar en Treinta y Tres, pero con el campeonato iniciado todavía no logró una respuesta de la Comisión de Canchas.

Sin ir más lejos, en la primera fecha Cerro Largo debió trocar su localía frente a Montevideo City Torque ya que no contaba con la habilitación del Estadio Empleados del Comercio de Treinta y Tres, donde apunta a ser local.

"Todavía no tenemos el informe de la Comisión de Canchas que siempre hace lo mismo, espera a último momento para dar su informe", sostuvo Ernesto Dehl, presidente de Cerro Largo.

En diálogo con el programa Dale que va de la Radio Fénix, el titular arachán agregó: "Necesitamos todo este tiempo para arreglar el estadio de Treinta y Tres y desde el departamento se habían comprometido a arreglarlo si había algo que hacer, pero dejaron pasar una semana sin entregar el informe".

"Algo que me llama la atención es que prácticamente no hay estadios habilitados en el interior. Si vamos a Salto no está habilitado, Artigas tampoco, Tacuarembó no está habilitado porque tuvimos una pelea muy fuerte para una habilitación primaria el año pasado. Entonces no sé qué hablan de la Copa Uruguay", sostuvo.

"La Comisión de Canchas ve los estadios del interior con mucha precisión, pero no así los de Montevideo, no recorre los vestuarios y me llama la atención uno de los miembros de la Comisión, el señor Scotti, que jugó en Boston River y nunca tuvo cancha ni estadio propio y plantea ciertas exigencias que en su momento no planteaba", sentenció.

Cabe recordar, que la Comisión de Canchas llevó a cabo la inspección el pasado 29 de enero a una semana de comenzar el Campeonato Uruguayo y que en esa instancia Diego Scotti le había asegurado a la radio La Voz de Melo que "el piso tiene cosas por mejorar, hay imperfecciones".

Según agregó en esa instancia el exfutbolista, con el que Ovación intentó comunicarse sin éxito, "no hay demasiado tiempo para modificar las observaciones y volver a inspeccionar".

De todas maneras, no se descarta que Cerro Largo pueda jugar como local en Treinta y Tres en la tercera fecha cuando el equipo arachán se mida con Plaza Colonia.