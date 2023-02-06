¿Messi sigue o se va del PSG? Un dirigente contó en qué están las negociaciones con el crack argentino

Por La Nación/GDA

El París Saint Germain “está en conversaciones en este momento” en busca de una prolongación del contrato de su superestrella Lionel Messi, cuyo compromiso con el club finaliza en junio próximo, confirmó el portugués Luis Campos, consejero de fútbol del PSG, que aseguró que estaría “contento” de que el argentino “pueda continuar” en el club. ”Estamos en conversaciones. No puedo esconder que me gustaría tenerlo en este proyecto y que pueda continuar con nosotros”, declaró el dirigente portugués en una entrevista al programa Téléfoot de la cadena francesa TF1.

”Estaría contento si continúa, pero estamos en conversaciones en este momento para intentar llegar al objetivo, para continuar teniendo a Leo Messi con nosotros”, añadió. A sus 35 años, el siete veces ganador del Balón de Oro debe decidir sobre su futuro, más de un mes después de haber logrado al fin el objetivo que buscaba a lo largo de su carrera, el título de campeón del mundo con Argentina, en Qatar 2022.

Messi había llegado al París Saint Germain en 2021 para dos temporadas (más una en opción), tras haber pasado toda su carrera profesional en Barcelona. Campos celebró el compromiso del delantero argentino en el proyecto parisino, citando como ejemplo su prestación en Montpellier, el miércoles en Ligue 1 (victoria por 3-1, con un gol de Messi). "En el descanso, le dije: ‘Leo tienes que arrastrar a los otros contigo’, y me dijo: ‘tranquilo’, para después hizo una segunda parte de partido excepcional”, contó el consejero deportivo del PSG.

París Saint-Germain había perdido a mitad de la semana pasada a Kylian Mbappé, con una lesión en el muslo izquierdo a la altura del bíceps femoral que le demandará tres semanas de recuperación. Este sábado, en el inicio de otra fecha de la Liga de Francia, el equipo tampoco contaba con Neymar y Sergio Ramos, con contracturas que obligaron a no ser siquiera convocados, ni con Marco Verratti, suspendido. Y a los 20 minutos perdía con Toulouse por 1-0 y se había retirado llorando del campo Renato Sanches, con pronóstico de desgarro. Sin embargo, apareció a Messi. Y Lionel se puso el traje de súper héroe. Otra vez. Su golazo desde afuera del área le dio la victoria por 2-1, en un encuentro en el que si no se llevó la pelota a la casa fue porque otras dos intervenciones suyas dieron en el palo.

La lesión de Mbappé

La forma de Messi, que volvió a marcar el sábado contra Toulouse (triunfo por 2-1), es una buena noticia para el PSG antes del choque europeo contra el Bayern Múnich, el 14 de febrero, donde no podrá contar con el lesionado Kylian Mbappé. ”Perder a Kylian está claro que es duro, lo vi muy triste con su lesión”, comentó Campos, muy cercano al delantero. ”Pero lo vi después trabajar desde la mañana para acelerar lo más posible su recuperación. Es la personalidad de un vencedor, de alguien muy especial. Ya es el mejor atacante del mundo”, añadió el portugués. Sin él, el PSG habría necesitado un refuerzo en el mercado de invierno, que terminaba el 31 de enero, pero el contrato de cesión del marroquí Hakim Ziyech (Chelsea) no llegó a tiempo.” Teníamos al jugador, hicimos todo, pero como en todos los fichajes, necesitamos que las tras partes anden bien. Desgraciadamente, en el último momento, no anduvo bien con la otra parte (Chelsea)”, lamentó Campos.

Elogios a Neymar

Campos también tuvo palabras de elogio para la tercera megaestrella del equipo, el brasileño Neymar, que cumplió 31 años el domingo.”La verdad es que desde mi llegada al PSG, no tengo ninguna crítica que hacer sobre Neymar. Está siempre a la hora, siempre en buena disposición. Este Neymar, es un Neymar increíble”, señaló. El dirigente recordó de paso que estas tres estrellas no pueden ganar solos los trofeos.” Las grandes estrellas no son capaces de ganar solos un trofeo. Pueden ganar un partido, dos partidos, o algunos partidos. Pero necesitan a los otros, que haya armonía”, dijo el dirigente.” Necesitamos que los jugadores tengan un sentido colectivo. Hemos hecho una gran progresión, pero debemos seguir progresando. Desde que el técnico silbe, desde que el árbitro silbe. Todos juntos en la misma dirección, como un equipo. Es la única forma de ganar”, concluyó.