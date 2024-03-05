Mbappé ya brilló en España y Manuel Ugarte ingresó en la clasificación de PSG en Champions League

El París Saint Germain, liderado por un magnífico Kylian Mbappé, autor de los dos tantos de su equipo en el partido, no dejó lugar a las especulaciones y dejó clara su candidatura al título Champions League, después de no dar ni media opción a la Real Sociedad en su estadio.

El equipo vasco se topó con la cruda realidad de la superioridad del cuadro francés y sobre todo de Mbappe, protagonista imprescindible del choque que demostró una vez más su clase y sus cualidades para liquidar el sueño donostiarra.

El encuentro comenzó muy vibrante, con dos equipos decididos a tratar de meter el primer gol del partido, la Real con el sueño de remontar la eliminatoria tras el 2-0 y el conjunto parisino con ganas de sentenciar cuanto antes la eliminatoria.

Mbappé ya había tenido una chance de abrir el marcador y sobre el primer cuarto de hora logró marcar la apertura tras un buen pase filtrado de Ousmane Dembélé que lo dejó mano a mano contra Igor Zubeldía que nada pudo hacer para impedir el gol. El PSG estaba con ánimos de liquidar la serie en el primer tiempo pero tuvo que esperar hasta la segunda parte.

Kylian Mbappé, decisivo en el PSG. Foto: EFE Juan Herrero/EFE

La primera y única llegada de la Real en toda la primera parte llegó con una gran conducción de Takefusa Kubo, quien no se lo pensó dos veces y probó al arco de Gianluigi Donnarumma pero la pelota se fue afuer.

Al regreso de los vestuarios, el PSG siguió a la suyo, con una superioridad ante una Real que estuvo impotente durante gran parte del encuentro. Algo que aprovechó un Mbappé que, de nuevo, volvió a demostrar por qué es deseado por media Europa. Un contraataque magnífico ante el que nada pudo hacer Remiro sentenció del todo la eliminatoria a favor del club parisino.

Real Sociedad lo intentó y marcó, pero el gol de Ander Barrenetxea de cabeza a pase filtrado de Beñat Trientes fue anulado por fuera de juego.

Le puso algo de picante al encuentro la entrada de Barrenetxea, quien propició mejores llegadas del conjunto txuri urdin a área rival, aunque un PSG en 'modo descanso' solventó sin mayores preocupaciones las ocasiones del equipo local.

Con esa inercia consiguió maquillar el resultado al Real, a base de empuje para darle al menos una pequeña alegría a su afición. Mikel Merino, que lucía el brazalete de capitán tras la salida de Mikel Oyarzabal, salvó el honor donostiarra.

La Real se despide de una Champions en la que fue claramente de más a menos, mientras que el camino del PSG es todo lo contrario y ya espera rival en cuartos de final.