Mauricio Larriera, "satisfecho" por ganar y llegar a la punta, elogió a Lucas Viatri 

Cuarto triunfo consecutivo para Peñarol en el Torneo Apertura y cuarto triunfo por el mismo resultado: 1-0. A Mauricio Larriera eso no le preocupa, pero sí lo ocupa. “Los goles es algo que padecemos, pero trabajo para intentar hacer mas goles, la configuración táctica de hoy tiene que ver con eso”, sostuvo el entrenador mirasol en diálogo con la transmisión televisiva.

“Me deja satisfecho que se ganó porque hay que ganar, el fin justifica los medios. Se mantiene el cero y hay que hacer un gol por lo menos para ganar”, sostuvo.



El gol llegó gracias a una de las apuestas que hizo el floridense con el ingreso desde el arranque de Lucas Viatri. Sobre el argentino, expresó: “Lucas es un soldado. Un futbolista que está muy bien y lo pusimos porque estamos buscando soluciones al equipo para que sea práctico. Hizo un partidazo porque se sacrificó, marcó, cortó, me quedé muy contento con él. Tenía mis dudas de que aguante los 90’ y sin embargo lo hizo”.

Otra de las apuestas de Larriera fue Jairo O’Neill al que tuvo que poner de forma obligada pero que “estaba seguro que iba a andar bien”. “Es un chico muy profesional y me deja contento que pueda debutar en un partido complicado y de buena forma”, indicó.



En relación a lo que significó el triunfo que lo dejó líder, Larriera aseguró: “Llegamos a la punta. Si me decían eso cuando arrancó y perdimos dos partidos seguidos y se sumaron varios avatares del semestre hubiera estado contentísimo como estoy de estar en la punta. Calladitos venimos trabajando tratando de solucionar problemas”, sumó.



Respecto a los dos duelos que quedan por el Apertura sentenció: “No me moviliza eso, tenemos una final el miércoles y luego se verán los últimos dos partidos y cómo los encararemos”.