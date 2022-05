Larriera: el objetivo que sigue en pie, la autocrítica del "fracaso" de la Copa y el cuidado de Gargano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol empató sin goles este domingo ante River Plate y se alejó de su objetivo a corto plazo. La salida del Saroldi tuvo sabor a despedida porque ganar significaba quedar a un punto del líder y tener esperanzas de pelear por el Torneo Apertura. "Este club es muy grande. Hay que seguir con la misma templanza, adentro y afuera, para llegar al objetivo que está a fin de año. Esta es una carrera de resistencia, no de velocidad", expresó el DT, Mauricio Larriera, tras el duelo.

"Vinimos a un recinto que siempre es complicado. El equipo está mirando las estadísticas que marcan una cosa y el resultado marca otra. Se hizo el esfuerzo, se corrió, se intentó jugar por momentos... Tuvimos un penal, varias situaciones claras. Por ahí hicimos los méritos, pero no logramos ganar. Eso nos deja complicados de cara al final del Apertura, pero lo que hablamos con los muchachos es que en este club hay que mantenerse arriba a nivel de Tabla Anual. Ya nos pasó el año pasado de estar a ocho puntos cuando terminó el Apertura con un torneo menos y lo cerramos bien. Hay que mantener cierta tranquilidad, porque de esta manera es como se supone que vamos a ganar más en lugar de empatar, que es como perder".

Penal

"Las decisiones siempre son compartidas. Antes del partido había tres nombres para patear el penal. Le tocó a Viatri y por ahí es un tema de mala suerte. No hay que buscarle la quinta pata al gato, mis gatos tiene cuatro patas. Si no se da el resultado y bueno, se erró un penal. Nos ha pasado muchas cosas a través de los penales, creo que a veces la suerte, que es una variable que no podemos controlar, podría estar un poco más de nuestro lado".

"¿Qué le voy a decir a la gente?"

Tras los insultos y gritos de los hinchas para con el plantel y cuerpo técnico, el DT mirasol explicó: "El mal humor de la gente...no sé cómo fue (el episodio), pero si me insultan a mí no tiene por qué hacerlo, más de lo que yo me insulto a mí mismo, permanentemente, no va a ser. Siendo muy fastidioso como soy y muy autoexigente. Pero, ¿qué le voy a decir a la gente? Ya se lo dije el otro día. En la Copa (Libertadores) se fracasó. Yo entiendo que el éxito y fracaso, que son meros impostores —y voy a filosofar un poco, aunque voy a ser criticado por tirar alguna frase de esas— y se fracasó, pero es una palabra que no me (molesta). Había dos objetivos: seguir en la Libertadores o clasificar a la Sudamericana. Hicimos nuestro trabajo, pero no lo logramos. Hoy no se le puede decir nada a la gente porque está enojada, es todo pasión. Capaz que más adelante se podrán ver las cosas más claras. Les agradezco siempre, recuerdo cuando corearon mi nombre en la Supercopa", sostuvo.

El regreso de Gargano

Larriera no pudo confirmar si Gargano estará o no para la última fecha con Cerro Largo, pero indicó que "es un tema de sanidad, hay que permitir que los futbolistas se recuperen bien. Todos los partidos son importantes, pero ninguno tanto como para poner en riesgo la salud y el estado físico-atlético de los jugadores".