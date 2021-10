Mauricio Larriera: "Fue el partido más difícil del año desde que estoy en Peñarol"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol venció 3-1 a Villa Española en la apertura de la octava fecha del Torneo Clausura y, al menos por una fecha, continuará como líder en solitario del certamen ya que, con un partido más, llegó a las 19 unidades y le sacó seis de ventaja a sus inmediatos perseguidores.

Una vez que finalizó el partido, Mauricio Larriera, técnico del aurinegro, habló con VTV Plus e hizo un balance entre la situación sanitaria de algunos de sus jugadores y el resultado positivo que obtuvieron: "Lo más importante es la satisfacción por los puntos, el tema sanitario nos da en la semana para que se recuperen, creo que no son cosas mayores, esperemos que no sea nada importante y tenerlos a todos", inició.

Lugo se refirió a la relevancia que tenía el partido contra "El Villa" en particular: "Este partido para mí era el mas difícil del año desde que estoy acá en Peñarol por todas las circunstancias: fue en la previa del clásico y para los futbolistas es difícil enfocarse solo en este partido", comentó.

Luego argumentó que la importancia se debe a que si ganaban llegaban al clásico "por lo menos con una diferencia", aunque aseguró que esperará a lo que ocurra este domingo entre Nacional y Rentistas.

Al ser consultado acerca de si había tenido en cuenta el empate 1-1 ante el rival de turno que se dio en el Apertura a la hora de charlar con sus jugadores, Larriera respondió: "El tema estuvo porque en aquel momento nos quitaron dos puntos importantes para buscar el campeonato, y aparte nosotros no los subestimamos pero nunca le hicimos daño realmente, hoy la superioridad sobre todo en el primer tiempo fue importante".

Asimismo, contó algo que visualizó de su equipo tras la roja que sufrió William Machado: "Me preocupó que después de la expulsión no tuviéramos más posesión, nos pusimos un poquito nerviosos y es normal el temor a perder la pelota, a una pelota quieta. Terminamos mirando el VAR para ver si era posición adelantada, pero no era necesario llegar a eso", comentó respecto del gol que le anularon sobre el final a Villa Española.

Sobre Carlos Rodríguez, que estuvo en el banco pero no ingresó por estar recuperándose de una lesión, detalló: "Sabía que iba a hacer hasta lo imposible para no ponerlo, porque viene recuperándose pero no quiero titear de la piola". Luego añadió que el jugador no sufrió una rotura fibrilar, pero que incluso tenía a a Musto como posibilidad en el sector defensivo, para evitar arriesgar a Paco.

A su vez, hizo referencia a cómo llega su equipo al clásico del domingo 31 de octubre: "Muy bien, hemos recuperado algunas cuestiones de rendimiento, fueron momentos donde el equipo no pudo repetir las actuaciones de otro momento", acotó. En este sentido, dijo que sus dirigidos "siempre han dado la talla", pero que cuando las circunstancias cambiaban les costaba "un poquito más".

En último término, afirmó que llegan al duelo con Nacional "con el ánimo en alza" porque su equipo ha incorporado la idea de juego y la ha hecho propia. "Meten, corren y cuando estamos en el 100% de nuestras posibilidades jugamos muy bien", finalizó.