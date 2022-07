Larriera: "Perder tantos puntos me duele más que al hincha más profundo de Peñarol"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mauricio Larriera dio declaraciones tras el empate de Peñarol ante Fénix que lo dejó a 10 puntos de Nacional en la Tabla Anual: "No estoy deseando que comience el Torneo Clausura, primero deseo entrenar de la mejor manera, que los muchachos estén todos recuperados; es lo que necesitamos como equipo, me duele muchísimo perder tantos puntos, perder tres al hilo en casa me duele más que al hincha más profundo de Peñarol, se lo dije al consejo directivo cuando nos reunimos, lo que sufre el DT no tengan duda que no lo sufre nadie, ando arriba de los 80 partidos en Peñarol y es algo inimaginable".

Respecto de la distancia que le sacaron los demás equipos en la serie A, donde quedó a seis puntos de Wanderers y Albion, afirmó: "Evidentemente nos estamos alejando, ¿y esto a que nos va a llevar? A ganar el Clausura, que son 15 partidos, semifinal y final, está en todos nosotros conformar un equipo que pueda ser superior a los rivales, que pueda hacer goles, que es la gran carencia que tenemos; es un tema que estamos intentando por todos los medios solucionar; los muchachos trabajan , se esfuerzan y a veces el destino nos da este tipo de bofetadas".

"No me adelanto, ni me acelero, ni me pongo impaciente porque todavía quedan muchos puntos importantes. Se lo escuche a un colega, el siempre hablaba de una tríada: trabajo, tiempo y presupuesto; el tiempo va a ser poco, entonces el presupuesto tiene que ser alto y el trabajo tiene que ser de muchísima calidad para presentar un equipo que rompa todos los relojes en en el Clausura", añadió.

Sobre la importancia de incorporar refuerzos, declaró: "Hay que apuntar a la jerarquía y a la calidad del trabajo, que me toca exclusivamente a mí y a mi cuerpo técnico; estamos en conversación permanente (con la directiva) porque es un tema importante, pero no me olvido ni me distraigo; el plantel que tenemos está dando todo, si no dan más es porque no hay más, pero desde el punto de vista de la actitud están dando todo".