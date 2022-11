Martín Demichelis asumió en River Plate y apeló a una frase de Marcelo Gallardo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Sigamos creyendo”. Las últimas palabras de Martín Demichelis en su presentación como nuevo entrenador de River Plate encendieron la llama de una ilusión renovada.

Citando la célebre frase del técnico saliente Marcelo Gallardo, el exdefensor empezó a escribir su nueva historia en la institución con los cimientos y las bases del ciclo más exitoso que acaba de concluir. Su nombre siempre fue el que más adhesión generó entre el secretario técnico Enzo Francescoli y los dirigentes millonarios, y su perfil de trabajo coincide a la perfección con los lineamientos que se buscaban para el nuevo camino: “Sin disciplina no hay éxito”.

El contrato firmado hasta diciembre de 2025 por los próximos tres años de gestión del presidente Jorge Brito le dará tranquilidad para trabajar en un proyecto que se inicia con la mirada a largo plazo. Protagonismo. Disciplina. Respeto. Unidad. Esfuerzo. Con esas cinco palabras describió Demichelis el “idioma riverplatense” que se habla en su casa y que le quiere inculcar a los futbolistas del plantel.

Las primeras pinceladas verbales de su idea futbolística prometen tener el arco rival como prioridad y buscar optimizar las posesiones de pelota con juego rápido y directo. Respetar la identidad de su casa, su escuela. El lugar que lo formó. Del que se fue a los 22 años en 2003 rumbo a Bayern Munich en Alemania y al que ahora volvió, a días de cumplir 42, para dirigir por primera vez en primera división tras cuatro años en las divisiones menores del club alemán.

“Intentaré darle solidez defensiva al equipo, pero no voy a negociar el ir para adelante. Vengo de una cultura donde las transiciones marcan diferencia a nivel mundial. Claro que soy amante de la pelota, pero no de esa posesión que aburre. Intentaremos ser lo más vertical posible, siempre y cuando el momento lo indique. A veces la gente se desespera por querer ir enseguida para el arco. Cuando hay un 4-5-1 o un 4-4-2 bien bajo, hay que mover hasta encontrar los espacios y los momentos. De eso se trata, de que los jugadores, que son lo más importante, tomen las mejores decisiones”, declaró el flamante técnico millonario, y agregó: “Me preparé durante cinco años para ser entrenador, por eso me formé en España y Alemania, también me capacité el último año en Italia. Tengo muchísima vocación y le dedicaré mucho tiempo a todos los jugadores de primera y reserva”.

Javier Pinola y Germán Lux, quienes ayer fueron presentados formalmente, serán sus ayudantes de campo en una clara muestra de continuidad: dos de los máximos referentes del vestuario del plantel actual pasarán a ser colaboradores directos de Demichelis.

A pesar de que con Gallardo todavía no tuvo la oportunidad de entablar una conversación, el entrenador entrante le agradeció la “bondad y honestidad” del cuerpo técnico por la ayuda que le brindaron para que la transición sea más fácil y ordenada, aportando datos y conocimientos del plantel actual.



El ciclo Gallardo empezó a quedar atrás. Y mientras las emociones van y vienen, en Núñez ya se respiran nuevos aires. Las comparaciones en esta primera etapa serán inevitables, pero Micho (como se lo conoce a Demichelis en el ambiente del fútbol) lo sabe. Entiende el contexto que le tocó. Y ya empezó a conquistar al hincha con la palabra: “Estoy tranquilo enfocándome en lo que viene: hay mucho por hacer y por decidir. Mucho que debatir. Mucho que fundamentar. Pero tranquilo”. Una nueva era acaba de comenzar.