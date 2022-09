Manteca Martínez sobre Cavani: "Por edad se va a perder esta posibilidad de vestir la camiseta de Boca"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sergio Martínez fue consultado sobre el frustrado arribo de Edinson Cavani a Boca Juniors. El Manteca defendió al Xeneize entre 1992 y 1997 y fue justamente uno de los referentes que el Matador tuvo en su infancia.

"No le dio me parece, no se dio...", respondió Martínez ante la consulta de los periodistas de Espn sobre la chance que tuvo Cavani de firmar en Boca.

"Me hubiese gustado verlo (en Boca), pero tomó otra opción en Europa y quizás ya por edad se va a perder esta posibilidad de vestir la camiseta de Boca", agregó el exdelantero.

#ESPNEquipoF | #ESPNenStarPlus



"ME HUBIESE GUSTADO VER A CAVANI EN BOCA"



Manteca Martínez se refirió a la frustrada llegada del goleador uruguayo al Xeneize.



Mirá el programa, en vivo, por --> https://t.co/Yudrh83Ro7 pic.twitter.com/pSd3D0ZKiO — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) September 12, 2022

Cavani, de 35 años nuevo fichaje del Valencia por las próximas dos temporadas, manifestó en anteriores oportunidades su deseo de jugar la Copa Libertadores en Sudamérica. Además, el propio jugador reconoció su simpatía por Boca y el sueño de poder colgarse del alambrado de La Bombonera "como hizo el Manteca".

En 2019, consultado sobre su preferencia entre Boca y River, respondió: "Boca es un equipo que me tira, que me gusta. Ir y colgarme del alambrado de La Bombonera como hizo el Manteca Martínez. Es parte del fútbol y del campito que tenemos en Sudamérica".



"Me encantaría ganar la Libertadores y si pudiera ser con Danubio sería ideal, por la formación que me dio. Me gustaría volver a ponerme esa camiseta. Es un deseo que tengo, porque juego la Champions, pero también me gustaría vivir la experiencia de la Libertadores, son experiencias que el fútbol te da, vivir ese espectáculo que refleja nuestro fútbol, ​​de donde venimos", agregó.