Luis Suárez: "No pienso en el dinero. Mi mentalidad está para el nivel competitivo de acá (Europa)"

Por estas horas, el futbolero uruguayo está pendiente de cuál será el próximo equipo de Luis Suárez, quien no continuará en el Atlético Madrid como ya es sabido. Tal como publicó Ovación días atrás, el salteño pretende quedarse en el fútbol de Europa buscando llegar de la mejor forma al Mundial de Catar con la selección uruguaya.

Se manejan las opciones de Sevilla, Inter de Milan e incluso de Aston Villa en el Viejo Continente como las más importantes, aunque los tres equipos más destacados de Turquía también han preguntado por el goleador uruguayo de 35 años. La posibilidad de jugar en el Inter Miami sigue estando presente, aunque el propio Suárez alejó sí la chance de poder jugar en el fútbol sudamericano, donde también han existido consultas por él, particularmente desde equipos de Brasil.

En entrevista con el programa radial El Larguero de España este lunes por la noche, Suárez dijo sobre su futuro que "todavía no lo tengo decidido, hay muchas opciones, muchas propuestas. Me decía mi cuñado que me van a volver loco, que me escriben mucho. Yo tomo la decisión solo y llegado el momento que vea que algo me está convenciendo por mí, por la competición y por la familia, tomaré la decisión. China, Catar, Arabia... aún no están en mi cabeza".

Y añadió que "te ríes porque hay gente que te dice 'seria una oferta...' (China, Catar, Arabia) pero no pienso en el dinero, Europa es lo que más te llama. Te llaman de Sudamérica, de Brasil, de México, Argentina, pero sinceramente mi mentalidad está para el nivel competitivo de acá (Europa), la cabeza la tengo acá".

Respecto a si hay ofertas concretas del fútbol español, el salteño respondió que "uno dejó un legado muy grande en los equipos que jugó en España, pero me ha llegado alguna propuesta de equipos de acá y las estoy analizando. No estoy exigiendo jugar, quiero analizar el proyecto de competir".

El uruguayo dijo que "ahora estoy en Madrid esperando que los niños terminan el colegio y después tomaré la mejor decisión para competir y tener un nivel alto, que es la exigencia del Mundial".



Luis Suárez sorprendió al señalar cómo se enteró que no continuaría en Atlético Madrid: "Me hubiera gustado seguir, estaba en un rol en el que no estaba acostumbrado pero lo acepté de buena manera. Me dijo Rafa Alique (director de comunicación del club Colchonero) que me iban a hacer una despedida y no sabía que no iba a seguir. Y dije 'bueno, alguien del club me ha dicho algo'. No hablé nada con el Cholo (Simeone) ni con Berta (director deportivo) ni con Miguel Ángel (socio propietario del Atlético). Me podían haber avisado antes".

‼️ "Me hubiera gustado seguir en el @Atleti"



😯 "Me comunicó que me iba el director de comunicación un día antes de mi despedida. Dije, 'bueno, por lo menos alguien me dice algo"



❌ "¿Si hablé con el 'Cholo? No. ¿Si hablé con Berta? No"



📻 @LuisSuarez9, en @ElLarguero pic.twitter.com/YuIFbNChuT — El Larguero (@ellarguero) May 23, 2022

Por último, el máximo goleador de la selección uruguaya hizo referencia a la decisión de Kylian Mbappé de quedarse en el París Saint Germain. "Me sorprendió, son momentos y situaciones que se comprenden, se aceptan y uno es libre de decidir. Él tenía la sartén por el mango y tenía la posibilidad de elegir; eligió su ciudad, donde vive, donde le presentaron un proyecto ganador. Te juro que hasta el día que lo anunció, Leo (Messi) no me había dicho nada, porque no lo sabía. Yo le decía 'decime boludo' y me decía que no decía nada. Yo me reía", comentó y finalizó: "Yo en Liverpool ganaba más de lo que fui a ganar a Barcelona y preferí el proyecto del Barcelona y la misión de ganar la Champions y no me equivoqué. Si ahora gana la Champions el año que viene diremos qué bien eligió".