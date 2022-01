Luis Suárez y su fórmula para sacar puntos en Paraguay: actitud, confianza, compromiso, jerarquía y fútbol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Actitud, ganas, confianza, compromiso, jerarquía y —por supuesto— fútbol. Todo eso reclamó Luis Suárez a sus compañeros de la Selección de Uruguay en su comparecencia ante los medios este martes a la noche, apenas horas antes partir rumbo a Asunción para afrontar el trascendental partido del jueves a la noche (hora 20, VTV) ante Paraguay. "Debemos demostrar desde el minuto cero que queremos que los puntos sean para Uruguay porque somos los que más deseamos ir al Mundial", indicó.

El Pistolero no puso excusas y fue muy autocrítico. "Es un momento en el cual hay que asumir la responsabilidad, que por nosotros mismos estamos en esta situación porque fuimos los que no estuvimos a la altura en los partidos anteriores y que somos los que debemos sacar esto adelante. Depende exclusivamente de nosotros. No hay que buscar más excusas, porque depende de nuestra actitud, ganas y compromiso para llegar al Mundial".

El profesor Óscar Ortega

"Todo el mundo sabe y conoce lo que es el profe Ortega, más que nada a nivel internacional; la trayectoria en el Atlético de Madrid, lo que hizo en el fútbol argentino que le hizo llegar a España y consagrarse. Ahora le surgió la posibilidad de la cual se siente muy orgulloso de venir a aportar su granito a la Selección en la parte que a él le toca. Conoce mucho los conceptos de los jugadores europeos y eso tiene un factor beneficio importante".



"Nos respetamos mutuamente en el sentido que estando en el Atlético nos enfocamos solo en el Atlético, pero después que terminó el partido sí ya empezamos a hablar de muchas cosas y en tono de broma le dije que no se preocupara que le íbamos a dar una buena bienvenida".



"El profe tiene su picardía, es muy bicho en el sentido que le gusta picar al futbolista para que salga motivado a la cancha y eso se necesita a veces".

Su momento de sequía

"Uno va teniendo etapas, rachas, pero lo que me deja tranquilo es que el jugador de fútbol con la continuidad va rindiendo mejor. Si no la tenés a veces es difícil sentirse mejor físicamente. Por suerte voy mejorando mucho en mis aspectos físicos; sin molestias, me va dejando competir tranquilo, algo que a veces me costaba".



"Se habla mucho de los goles, pero de los 10 u 11 partidos que dicen, en seis salía a los 55 minutos y en otros entraba 20 o 25 minutos y con ese tiempo a veces no es suficiente para intentar rendir y demostrar. Venir a la selección siempre te cambia la dinámica, la posibilidad de revertir un momento difícil, así que llegó el tiempo de competir y hacer algo que no se hizo nunca en la Eliminatoria, que es ganar tres partidos seguidos".

El rival

"Sabemos las cualidades que tiene Paraguay, pero también sus carencias que debemos tratar de aprovecharlas, pero siendo inteligentes porque son locales. La temperatura también puede jugar, aunque no sé si a favor o en contra de ellos porque tienen muchos futbolistas jugando en Europa y no están tan acostumbrados a este calor. Con la necesidad que tienen de sumar sí o sí, estará en la actitud nuestra demostrar que los puntos que se van a jugar el jueves querermos que sean para Uruguay".

Su ambición.

"Cuando venís a la Selección lo importante no son los minutos jugados, sino las ganas que uno tiene de seguir demostrando que está vigente y que tiene la ambición de llegar al Mundial. Tengo la suerte de haber jugado tres ya y con 35 años tengo la misma ambición de jugar mi cuarto Mundial".

El calendario pesado.

"Si me toca hablar por la parte física del ser humano y del deportista, no se entiende que juguemos nosotros por una Eliminatoria y que Pajarito (Federico Valverde) tenga que competir por Copa del Rey el jueves; y que los compañeros del Getafe (Mathías Olivera, Damián Suárez y Mauro Arambarri) deban competir por Liga el viernes. Nos debemos adaptar porque somos profesionales, pero hay veces que no se piensa mucho en el jugador. En la fecha pasada de Eliminatorias en 10 días jugamos tres partidos, con viajes largos incluidos. Eso a la larga pesa".

Confianza a los nuevos.

"Más que aconsejarles, a los muchachos que recién llegan hay que darles tranquilidad y la confianza con la que juegan en sus clubes, porque acá nadie le va a reprochar hiciste esto o no hiciste aquello. Que jueguen con naturalidad hace que cada uno se sienta más cómodo en la cancha y en la convivencia. Que sepan que (los referentes) somos uno más, más allá de que puedan cohibirse por una cuestión de respeto".