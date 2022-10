Luis Suárez confirmó que no sigue en Nacional y agradeció una vez más al hincha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Suárez llegó a Nacional con el objetivo de ser campeón. Luego de que los hinchas lo convencieran de su regreso por todo el cariño mostrado en redes sociales, el Pistolero llegó a Uruguay y cumplió con su meta: se coronó una vez más con el club de sus amores.

Tres Uruguayos jugados y tres Uruguayos ganados para Lucho que confirmó que no va a continuar en Nacional: "Agradecimiento total con el hicnha por el cariño desde que llegué hasta hoy, que me estoy yendo".

Era un hecho que el salteño no iba a continuar, pero faltaba la confirmación del propio futbolista que luego de su doblete en la goleada 4-1 ante Liverpool manifestó: "Vine por ellos, hoy disfruté con ellos y creo que no tengo más que palabras de agradecimiento y mostrarlo en la cancha".

¿Qué indica su futuro? Todavía es una incógnita, pero tras finalizar su participación en la Copa del Mundo de Qatar quedará definido y todo indica que su destino será Estados Unidos y son Los Ángeles Galaxy, que tienen a Martín Cáceres y Gastón Brugman, los que pican en punta.

"Fue una tarde-noche redonda y creo que disfrutó no solo el hincha de Nacional, sino la gente del futbol uruguayo de tener un jugador que viene desde Europa con la mentalidad de demostrar que sigue activo", agregó.

"Siento felicidad y orgullo de haber tomado bien la decisión, siempre te genera dudas esas decisiones, pero hoy festejar con nuestra gente y la familia no tiene precio", sostuvo.

Sobre los méritos del plantel para lograr el título afirmó: "Todo esfuerzo tiene su recompensa y creo que este grupo espectacular hizo un sacrificio desde que empezó el año. Recibieron críticas, la pasaron mal y creo que es un premio a la rebeldía y al estar fuerte como grupo y me incluyo en el último periodo. Las buenas personas en los grupos son claves y muchos mantuvieron su compromiso de no generar mal ambiente a pesar de no tener muchos minutos y por eso te queda la satisfacción de haber dado el paso correcto y feliz de terminarlo así".