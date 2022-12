Luis Enrique se pronunció tras ser cesado como DT de España: una reflexión y un lamento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exentrenador de la selección de España Luis Enrique Martínez pidió este jueves "apoyo" para su sucesor Luis de la Fuente y la Roja, en una carta despedida publicada en sus redes sociales.



"Toca despedirse y en estos casos sólo una pequeña reflexión... Lo que necesita la selección es apoyo en todo su significado para que Luis de la Fuente consiga todo lo que se proponga", afirmó Luis Enrique en su cuenta de Twitter oficial.



Eliminado en octavos de final del Mundial de Qatar 2022 tras caer en la tanda de penales contra Marruecos el martes (0-0, 3-0), Luis Enrique fue cesado este jueves y su puesto será ocupado por el actual seleccionador Sub-21, Luis de la Fuente.

"Todo empezó hace cuatro años y que rápido ha pasado el tiempo. Sólo puedo estar agradecido a quienes me ficharon dos veces", escribió Luis Enrique hacia el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y su director deportivo, José Francisco Molina.



Luis Enrique también muestra su agradecimiento "a todos los empleados de la RFEF" y "como no, a los jugadores que han sido ejemplares en su comportamiento y fieles a la idea planteada".



"Siento no haberos podido ayudar más", se lamenta el exseleccionador español, que extiende sus agradecimiento a todo el entorno de la Roja.



"Por último, pero no menos importante, a la afición que de manera uniforme nos ha transmitido su apoyo en todos los momentos y especialmente en los más delicados", concluyó Luis Enrique, con un "¡Vamos España!".