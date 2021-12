Lucas Torreira posó con la camiseta de Diego Maradona y revolucionó al mundo Boca

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lucas Torreira demostró en más de una ocasión el cariño que le tiene a Boa Juniors. Confeso hincha del club argentino, el mediocampista admitió que vestir la camiseta azul y oro sería un sueño para él, pero mientras no lo puede hacer de manera oficial, lo hace en sus vacaciones.

El actual futbolista de la Fiorentina de Italia subió una foto a sus redes sociales descansando en su Fray Bentos natal y de paso revolucionó el mundo Boca por la remera con la que posó.

El jugador de la selección uruguaya se mostró en un look muy veraniego luciendo la camiseta de Boca Juniors, pero a su vez una muy especial: la de Diego Armando Maradona.



"Disfrutando de las vacaciones en mi FRAY BENTOS querido", expresó el mediocampista que agregó: "Domingo" acompañado de un emoticón azul y otro amarillo.

Como no podía ser de otra manera, los comentarios fueron casi todos de hinchas de Boca Juniors que lo alientan para que termine luciendo la camiseta del Xeneize.



No cabe duda que más tarde o más temprano, el volante uruguayo lucirá la camiseta azul y oro, pero mientras no pueda hacerlo en La Bombonera, lo hace en su casa y de vacaciones.