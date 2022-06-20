Los uruguayos sufrieron al River de Gallardo y al Rey de América

ARGENTINA

Unión, próximo rival de Nacional en la Copa Sudamericana, perdió 5-1 con dos goles de Julián Álvarez. Santiago Mele y Diego Polenta fueron titulares.

El Araña Julián Álvarez hizo dos goles en los Millonarios. FOTO: River Plate.

Por la cuarta fecha del campeonato argentino de Primera División, River Plate goleó a Unión de Santa Fe 5-1 de visitante con dos goles del Rey de América —Julián Álvarez—, sumado a los tantos anotados por Braian Romero, Enzo Fernández y Agustín Palavacino.

El equipo de Santa Fe es el próximo adversario de Nacional en la Copa Sudamericana, en partidos que se jugarán el 28 de junio en el Gran Parque Central y el 5 de julio en el 15 de abril de Santa Fe.

Vale recordar que Unión es dirigido por Gustavo Munúa y este domingo tuvo en el equipo titular a los uruguayos Diego Polenta y al arquero Santiago Mele. El delantero Jonathan Álvez está lesionado y por esa razón no tuvo minutos.