"Creo que me desgarré todo", afirmó Jonatan Álvez a dos semanas de enfrentar a Nacional

Jonatan Álvez marcó un gol en el triunfo de Unión de Santa Fe por 2-1 ante Barracas Central que no solo le permitió la primera victoria al Tatengue que dirige Gustavo Munúa, también dejó al atacante uruguayo como el máximo anotador del torneo con tres goles.

Con la fecha disputada de forma parcial, solo Mateo Retegui marcó la misma cantidad de goles que el delantero uruguayo que defiende al elenco santafesino.

De todas maneras, no todas fueron buenas porque a los 10' del segundo tiempo salió sentido y encendió las alarmas a menos de dos semanas para el duelo de ida ante Nacional por Copa Sudamericana.

"Senté que se me agarrotó el posterior y ahora tratar de ver que no sea nada, haré un examen para ver qué me pasó, pero contento por el triunfo y por el esfuerzo de los muchachos", sostuvo Álvez al término del encuentro.

"Creo que me desgarré el aductor derecho. Sentí una contractura, pero ahora que me puse hielo se me calmó. Creo que me desgarré todo. Así que en pensar en mejorar, porque falta mucho", agregó.



Por último analizó lo que se viene para el Tatengue y aseguró: "el calendario es jodido. El fin de semana tenemos un gran rival como River y pensé mas que nada en la salud y por eso salí, pero hicimos un gran esfuerzo y nos vamos con tres puntos importantísimos".