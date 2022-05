"¡Estás loco!": la respuesta de Fede Valverde a Facundo, el fanático que se tatuó su firma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Facundo Barrientos es de Salto. Es futbolista y de hecho actualmente defiende al Universitario de ese departamento. Pasó por Salto FC y también juega al fútbol sala y su pasión por el deporte lo llevó a ser fanático de un futbolista uruguayo: Federico Valverde.

Pero lo cierto es que Facundo es fanático de verdad. "El fanatismo y la admiración que tengo por él, lo tengo hace años. Hace mucho que lo sigo", admite en diálogo con Ovación.

El cariño por el Halcón y su admiración por él tanto dentro como fuera de la cancha llevó a que en las últimas horas lo dejara plasmado en su piel con un tatuaje.

"Decidí llevarlo en la piel por el momento que está viviendo actualmente y por lo que siento tanto en lo futbolístico como en lo personal", contó Facundo que se tatuó la firma del Halcón en su muñeca.

El fanatismo por Valverde nació hace varios años luego de ver partidos de él y seguirlo en redes sociales, al punto que se lo hizo saber y logró contactarse en varias ocasiones.

Este vínculo virtual llevó a que en más de una ocasión el propio Valverde le enviara saludos para su cumpleaños como hoy se reflejan en las redes sociales de Facundo, lo que no hizo más que acrecentar su admiración "por la humildad que lo caracteriza".

"Tener ese contacto para mí siempre fue fuera del interés, siempre fue con buena onda y más que nada porque estoy ahí para alentarlo y él así lo reconoce", admite Facundo quien recibió la respuesta del propio Valverde por su tatuaje.

La reacción de Fede Valverde al tatuaje de Facundo, su fanático.

Facundo también aprovechó la oportunidad para agradecerle a Mina Bonino, pareja de Valverde, que fue quien le consiguió la firma y se la envió en una foto para que luego quede estampada en su muñeca acompañada del número "15" que utiliza tanto en el Real Madrid como en la selección uruguaya.

"Cuando vio el tatuaje me escribió, me agradeció y me dijo 'estás loco'. Tuve la oportunidad de decirle que me regale la Champions", contó Facundo entre risas.

"Uno espera que le vaya bien como uruguayo y sobre todo por lo que uno siente por él", admite el hincha salteño que estará prendido al televisor el próximo 28 de mayo cuando el Real Madrid enfrente a Liverpool por la final de la Champions, como suele hacerlo en cada partido en el que Fede Valverde sale a la cancha.