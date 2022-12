Liverpool busca redoblar la apuesta: los cambios en el plantel, qué pasa con Vecino y la vuelta del Colo Ramírez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nunca dudó de quedarse. Eso es lo que responde Jorge Bava cuando se le pregunta por su probable salida de Liverpool luego de que se lo relacionara con Nacional. Hubo llamados, aunque nada formal, y se tomó unos días para pensarlo, pero quería continuar un proceso que inició hace un año y medio y que ha dado sus frutos, pero que en 2023 busca redoblar la apuesta. Campeón del Apertura, finalista del Intermedio y del Uruguayo. En un par de semanas comienza un año en el que disputará grupos de la Copa Libertadores, así que busca reforzarse en todas las zonas.



Ya sabe que determinados jugadores no continúan en el club: Gastón Pérez (irá a préstamo para sumar minutos), Pablo González (finaliza contrato), Axel Prado y Ayrton Cougo, a préstamo desde Libertad de Paraguay, pero que decidieron no acumular en su posición. Alan Medina está asegurado y ahora van por renovarle a Thiago Vecino, con quien están más que conformes. El máximo goleador de Liverpool en 2022 termina su contrato luego de un año que el entrenador evalúa de “menos a más”.



La idea, explica Bava, y este es su primer y principal pedido, es mantener la base del equipo: Gastón Rodríguez, Rodrigo Rivero, Santiago Romero, Federico Pereira, Sebastián Lentinelly, que ya está recuperado, y Sebastián Britos. Para ello también pidió la renovación de Cayetano. Mantener la base para continuar con la misma esencia es vital si quiere al menos igualar la campaña de 2022. La doble competencia no será fácil, pero primero el DT se centra en otras cuestiones. “Estamos abocados a no perder forma y rearmando plantel. En Copa vas a tener uno o dos rivales de mucha jerarquía y la única manera que podemos hacer frente es con la intensidad. No competimos con brasileños o argentinos. Tenemos que abocarnos al juego de equipo y armar un buen plantel. Ser intensos como este año y aún más”, sostiene Bava.



Sabe que no puede volver a perder Carneiros (Gonzalo está en Cruz Azul de México) o Sosas (Joaquín juega en Bologna de Italia) porque lleva mucho tiempo reacondicionarse. Esas bajas influyeron en las finales perdidas (Intermedio, Uruguayo) donde Nacional tenía un banco con el que la billetera de Liverpool no competía. No hay chances, al menos al momento de que Carneiro regrese, pero a Bava le gustaría. "Es un jugador que no se sustituye fácilmente, su potencia y la técnica en velocidad es impresionante. Tuvimos que acostumbrarnos como con Sosa, una baja que para mí gusto fue muy sensible. Se notó la falta de ambos", explica.



Pero ni así Liverpool bajó los brazos y fue regular en casi todo el Uruguayo. Pero como dicen "año nuevo, vida nueva", y la idea del 2023 es se aún más competitivos. “Siempre hay que redoblar apuestas, va a ser difícil, ahora los rivales te miran de diferente, es una realidad. Habrá que tener esa mochila, que es linda, y saber llevarla. Queremos ser protagonistas”, asegura el DT.

Juan Ignacio Ramírez termina su préstamo

El festejo del gol de Juan Ignacio Ramírez. FOTO: Estefanía Leal.

Juan Ignacio Ramírez pertenece a Liverpool. Si bien el delantero de 25 años se coronó campeón uruguayo con Nacional este año (club que tiene un 10% de su ficha), su préstamo vence en diciembre y Liverpool lo espera en enero en Belvedere para iniciar los entrenamientos.



“Hay que ver qué pretende el club y él en la parte deportiva, pero el 1° de enero volvería ser jugador nuestro”, explica Jorge Bava sobre quien es goleador histórico negriazul y a quien sin dudarlo tendrá en consideración. Cabe recordar que Ramírez volvía a Liverpool en enero de 2022 tras rescindir su vínculo a préstamo con Saint-Etienne de Francia, hasta que en forma inesperada el tricolor anunció su contratación.



Thiago Vecino

Thiago Vecino convirtió el penal en Liverpool-Nacional. Foto: Estefanía Leal.

“Está tomándose un tiempo para pensar, pero en caso de no ir a exterior lo más seguro es que se quede con nosotros”, explica Bava, quien confiesa que Liverpool lo fue a buscar a Nacional porque “sus números eran muy buenos para los minutos que tenía”.



Están contentos con el progreso y el DT evalúa que “fue de menos a más, no solo en los goles (marcó 15), también en el juego. Es mucho más asociativo con el equipo. Terminó el año más completo”.

¿Complica en algo tener a tantos delanteros? Para Bava esta pregunta está lejos de tener una respuesta afirmativa. "Yo no me ato a los sistemas, me ato a los modelos y a los jugadores. Mi modelo es ambicioso y de jugar para adelante, el sistema es secundario", concluye el entrenador.