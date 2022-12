Scaloni tras filtraciones de información: "No sé si jugamos para Argentina o para Países Bajos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Aunque sea verdad, ¿vos querés que gane Argentina o Países Bajos? Tu trabajo no es escribir qué pasa ahí adentro. El entrenamiento de ayer fue a puertas cerradas. Y se acabó: a puertas cerradas. No se puede saber absolutamente nada de lo que pasó ayer. Lo que estoy diciendo es que hoy me siento en la rueda de prensa y la mitad de las preguntas eran sobre eso”, respondió sin filtro Lionel Scaloni.



Dio, involuntariamente, una clase de periodismo. Una de esas que dejan al alumno una enseñanza que no olvidará. Para siempre. En este caso, por oposición: el ejercicio periodístico se trata de hacer lo contrario a lo que él postuló desde un estrado de Doha (una conferencia de prensa), un día antes del partido entre Argentina y Países Bajos, que le dará al ganador el premio de la clasificación a las semifinales del Mundial de Qatar.

El párrafo anterior es la clase completa. Por si alguien no lo sabe: su reacción (su enojo) estaba vinculada a que la prensa había publicado que Rodrigo de Paul sufría una lesión muscular, y que su presencia en el partido era una duda grande. Real. Eso lo sacó. “¿Si me enoja? No me enoja, fue a puertas cerradas el entrenamiento”, ironizó luego, ya en un mano a mano con periodistas de los canales de TV. Había bajado del estrado, pero seguía en el púlpito. Y cuando le repreguntaron, remató: “No entiendo la necesidad de generar una alarma. El rival está atento a esas cosas”.

A la salida de la conferencia también tuvo un cruce de opiniones con Federico Rodas, periodista de DirecTV, quien le preguntó puntualmente por el estado de Rodrigo De Paul: “Si vos me decís quién te lo dijo, te cuento la situación de Rodrigo”, le respondió Scaloni.



“Es muy extraño que pregunten sobre alguna molestia de algún determinado futbolista, porque entrenamos a puertas cerradas. No sé de dónde salen estas informaciones. Hoy tendremos otra práctica y ahí definiremos el mejor planteo para el partido con Países Bajos. Es normal que algunos jugadores hagan un trabajo aparte después de los entrenamientos”, detalló un incómodo Scaloni. Y más tarde amplió: “Él se entrenó ayer. Hizo parte del trabajo; Di María, también. A veces decidimos que hagan la mitad de los trabajos. Hoy volveremos a trabajar. No me atrevería a afirmar si un jugador está o no para jugar mañana. Sí sé que el que salga a jugar estará al 100″.