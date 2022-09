"¡Qué linda!": Cavani trabajó por primera vez en cancha en Valencia y ya asumió su rol de líder en el plantel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El delantero uruguayo Edinson Cavani entrenó en cancha por primera vez este miércoles desde que se incorporó al Valencia. El delantero no practicó a la par del grupo, pero ya realizó trabajos sobre el césped. Hasta el momento solo había trabajado en gimnasio.

El Valencia compartió algunas imágenes donde incluso se puede observar al salteño felicitar a uno de sus compañeros por un tiro de larga distancia: "¡Qué bien! ¡Qué linda, qué linda!".

El equipo regresó al trabajo tras un día de descanso en una sesión en la que el también delantero Marcos André realizó la primera parte de la sesión, la física, junto a sus compañeros pero después, al aparecer la pelota, continuó el trabajo en solitario con un preparador físico.

André sufrió el pasado domingo un traumatismo craneal que obligó a que tuviera que retirarse del terreno de juego en el choque ante el Getafe y a que se trasladara a un centro hospitalario para realizar algunos controles que superó satisfactoriamente. El jugador, que el lunes ya estaba en su casa, empezó ya a trabajar en solitario pero no está claro si llegará a tiempo para el partido ante el Rayo Vallecano.



Tampoco está claro que Cavani pueda debutar en Vallecas. El uruguayo, que no realizó la pretemporada, sigue al margen del equipo. El pasado sábado el técnico Gennaro Gattuso explicó que "no puede entrenarse fuerte porque se puede lesionar y perder uno o dos meses".

"Es imposible que un jugador de 35 años después de tres meses sin entrenarse no puede entrenarse fuerte con un equipo", reiteró.



Valencia viene de golear 5-1 al Getafe. El equipo está en mitad de tabla en LaLiga con seis puntos en cuatro fechas disputadas. Real Madrid (12) y Barcelona y Villarreal (9), están en lo más alto.



Este sábado, desde las 9.00 horas de Uruguay, Valencia visitará a Rayo Vallecano.