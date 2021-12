Lewandowski y una fría respuesta al discurso de Messi: "Me gustaría que su declaración fuera honesta"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La revista France Football le entregó a Lionel Messi el séptimo Balón de Oro de su historia. En una ceremonia realizada en París el lunes pasado, el argentino logró el galardón una vez más y durante su discurso como ganador llenó de elogios a quien fue su máximo competidor, Robert Lewandoswski: "Fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar", expresó el argentino con palabras sinceras de reconocimiento a la gran temporada del 9 de Bayern Munich y la selección alemana. Lo cierto es que el polaco no se tomó para nada bien las declaraciones de Messi y arremetió con todo.

En una entrevista con el programa Moc Futbolu de la cadena Kanale Sportowym de Polonia, el atacante alemán dijo: "Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías; hubo tristeza, no tengo nada que esconder, quería ganar el premio", expresó Lewandowski con mucha bronca.

No se quedó ahí, hasta reconoció que se bajoneó anímicamente por no haber conquistado el Balón de Oro: "Estar tan cerca, competir con Lionel Messi… por supuesto que respeto cómo juega y lo que ha conseguido. El mero hecho de que pude competir con él me muestra el nivel que pude alcanzar. Pero, de hecho, me sentí triste y fue bueno que no tuviéramos un partido a mitad de semana después de la gala".

Una vez que Luis Suárez le hizo entrega del Balón de Oro a su gran amigo, fue el turno de que tenga que hablar para todo el mundo y allí se refirió de muy buena forma para con el delantero: "Es un honor pelear con Lewandowski, fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar. Fuiste justo ganador, tendrías que tenerlo en casa también", fue lo que expresó el jugador de PSG, pero para Lewandowski, sus palabras parecieron no ser sinceras.



Y luego Messi reconoció con respecto a sus propios desafíos: "Me preguntaban cuándo me iba a retirar. Hoy me toca estar feliz en París y feliz de estar acá. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. No sé cuánto me queda pero ojalá que sea mucho porque amo el fútbol”. Además, se acordó de Barcelona, la selección y su equipo actual: “Quiero agradecerles a todos mis compañeros del Barcelona y del París. Y especialmente a mis compañeros de la selección".



En la gala, N’Golo Kanté, jugador de Chelsea, fue elegido en el puesto número cinco. El delantero de Real Madrid, Karim Benzemá, en el cuarto y el italiano Jorginho, en el tercer puesto. Esa fue la cuenta regresiva del premio. Y a la final llegaron Lionel Messi y el polaco Robert Lewandowski. El Balón de Oro 2021 se entregó hace una semana, pero todavía sigue dejando tela para cortar.