Leo Ramos: por qué repitió la oncena, cómo evalúa el año de Peñarol y el respaldo a Dawson

Leonardo Ramos, director técnico de Peñarol, habló tras la victoria 2-0 de su equipo ante Cerro Largo en el Estadio Antonio Ubilla y se refirió al motivo por el que decidió repetir la oncena respecto del partido anterior: "Tuvimos la posibilidad de tener un buen rendimiento en el partido anterior, tuvimos ese gol muy temprano y el equipo pudo reponerse. Hemos ganado mucho vuelo por las bandas y eso es importante para nosotros, son decisiones del director técnico, decidimos por este equipo y estamos contentos", inició en diálogo con VTV Plus.

Al ser consultado acerca de si se queda con la idea de juego o con los nombres que integraron la oncena, Ramos respondió: "Creo que ambas cosas, los que me conocen saben que me gusta jugar con extremos rápidos, Nico (Rossi) y Nacho (Laquintana) en algún momento no estaban en su mejor momento y cuando los pusimos terminaron siendo determinantes".

Ante el conjunto arachán, Dawson volvió a atajar un penal en el mirasol luego de haberlo hecho por última vez el 30 de marzo de 2019 frente a Diego Coelho, en un duelo donde el aurinegro se midió frente a Boston River. Al ser consultado sobre este tema, el DT contestó: "Le hacen goles de penal como le hacen a otros arqueros. Kevin hace cinco o seis años que está, ha sido campeón muchas veces y lo de mucha gente es una falta de respeto. En algún momento fue el objeto de la crítica, pero ha ganado mucho y merece el mayor respeto".

En cuanto al balance anual de Peñarol, dijo: "Nosotros hace tres meses que estamos, es poco tiempo más allá de que hay jugadores que nos conocen y hay otros que no; no es buena porque tendríamos que haber estado más arriba. Nos toca la Copa Uruguay y el objetivo primordial es ser campeón".

Por último se refirió a los aspectos que proyecta para el Peñarol 2023: "La lectura que uno tiene ya es importante para ver lo que nos falta, lo que podemos traer; nos quedan 20 días importantes para la institución. Hoy hay una copa donde estamos en la semifinal y obviamente la ilusión es ganarla".