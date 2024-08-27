La salud de Juan Izquierdo: habló Alejandro Balbi, Bauzá reveló un dato clave y salió un nuevo parte médico

Enviado a São Paulo – Brasil

El estado de salud de Juan Izquierdo es tema central desde el jueves y este lunes se esperan nuevas actualizaciones acerca de la delicada situación que atraviesa el futbolista de 27 años que en pleno partido entre Nacional y São Paulo por Copa Libertadores sufrió una arritmia que lo obligó a ser trasladado de inmediato.

Desde ese momento hasta ahora, el panorama es complicado y la preocupación es grande en familiares, amigos y el club albo, pero mientras el jugador pelea por su vida, hay muchas muestras de afecto que llegan desde todas partes velando por la recuperación del zaguero.

