La salud de Juan Izquierdo: habló Alejandro Balbi, Bauzá reveló un dato clave y salió un nuevo parte médico

Enviado a São Paulo – Brasil
El estado de salud de Juan Izquierdo es tema central desde el jueves y este lunes se esperan nuevas actualizaciones acerca de la delicada situación que atraviesa el futbolista de 27 años que en pleno partido entre Nacional y São Paulo por Copa Libertadores sufrió una arritmia que lo obligó a ser trasladado de inmediato.
Desde ese momento hasta ahora, el panorama es complicado y la preocupación es grande en familiares, amigos y el club albo, pero mientras el jugador pelea por su vida, hay muchas muestras de afecto que llegan desde todas partes velando por la recuperación del zaguero.
Se dio a conocer un nuevo parte médico
A última hora de este lunes, finalmente el Hospital Israelita Albert Einstein dio a conocer un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Juan Izquierdo que señala que el futbolista continúa internado en la Unidad de Terapia intensiva, "dependiente de ventilación mecánica" y "con cuadro neurológico crítico".
Boletín médico del Hospital Israelita Albert Einstein. pic.twitter.com/7R8ChnIo7h— Nacional (@Nacional) August 27, 2024
Siguen las muestras de apoyo a Juan Izquierdo
Deportivo Maldonado mostró en sus redes sociales una imagen en la previa del entrenamiento de la jornada en apoyo al zaguero de Nacional.
Diego Lugano se acercó al Hospital Albert Einstein para conocer de primera mano la situación de Juan Izquierdo
Diego Lugano, excapitán de la selección de Uruguay, se acercó este lunes al Hospital Albert Einstein de São Paulo. La Tota estuvo conversando unos minutos con Sebastián Eguren, Damián Benchoam y Diego Scotti. Además, se encontró con la cónsul Marta Echarte cuando ella se iba del sanatorio paulista.
El excapitán de la selección uruguaya, Diego Lugano, también se acercó al Hospital Albert Einstein.— Juan Pablo Romero (@jpromeroh) August 26, 2024
Estuvo conversando unos minutos con Eguren, Benchoam y Scotti y se encontró con la cónsul Echarte cuando ella se iba. pic.twitter.com/Nl3t2eufxR
La cónsul uruguaya en São Paulo llegó al Hospital Albert Einstein para acompañar a la familia de Izquierdo
La cónsul de Uruguay en São Paulo, Marta Echarte llegó al Hospital Albert Einstein este lunes y está junto al presidente de Nacional, Alejandro Balbi. La diplomática está siguiendo desde el primer momento todo lo que viene ocurriendo con la salud de Juan Izquierdo.
La cónsul Marta Echarte llegó al Hospital Albert Einstein y está con el presidente Alejandro Balbi. Toda la familia está junto a Juan Izquierdo en el CTI. pic.twitter.com/RW4GTOisWF— Juan Pablo Romero (@jpromeroh) August 26, 2024
Sebastián Bauzá y el dato que reveló sobre Juan Izquierdo: “En 2014 se le detectó una pequeña arritmia”
Sebastián Bauzá, Director de la Secretaría Nacional del Deporte, habló este lunes tras lo ocurrido con Juan Izquierdo en el partido entre Nacional y São Paulo por Copa Libertadores y reveló un dato que hasta el momento se desconocía.
El jerarca, en diálogo con “#Minuto1” (Carve Deportiva), expresó que hace 10 años y en el marco del Programa Gol al Futuro, al actual futbolista tricolor se le realizaron diferentes estudios junto al resto de sus compañeros. “En 2014 con el Programa Gol al Futuro le realizaron estudios a Juan Izquierdo. Juan tenía 17 años, estaba jugando en Cerro y tenía una pequeña arritmia, algo que fue informado”.
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La fecha del Torneo Clausura volvió a ser postergada y el Campeonato Uruguayo publicó un comunicado
El Torneo Clausura que iba a tener la disputa de la segunda fecha el fin de semana, interrumpió su actividad tras lo sucedido con Juan Izquierdo en São Paulo y reprogramó la etapa para jugarla entre semana, pero nuevamente se suspendió.
Desde la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dijeron a Ovación que “no habrá fútbol entre semana” debido al complicado estado de salud del jugador de 27 años que defiende al club tricolor.
📌 COMUNICADO— Campeonato Uruguayo (@CampeonatoAUF) August 26, 2024
¡Fuerza, Juan! pic.twitter.com/rUBM3K5yb0
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"Shockeados": Zubeldía, entrenador de São Paulo, habló sobre como viven la situación de Juan Izquierdo
El entrenador de São Paulo, Luis Zubeldía, habló en conferencia de prensa este domingo tras el triunfo de su equipo frente al Vitoria por el Brasileirao y no ocultó su sensación en medio de toda la situación que vive el uruguayo Juan Izquierdo. "Este grupo quedó golpeado", dijo el argentino que dirige al tricolor paulista y se refirió al caso particular de Michel Araújo que sintió muy cercano lo que pasó con el jugador de Nacional.
El plantel de São Paulo se ha portado muy bien y Nacional agradecido: el gesto de Calleri del que todos hablan
Desde que sucedió el episodio de Juan Manuel Izquierdo en el campo de juego del Morumbí, los jugadores de São Paulo y su cuerpo técnico han demostrado estar a la altura y transmiten valores firmes con sus actitudes. Desde un primer momento se despreocuparon por el fútbol e hicieron primar lo humano.
Uno de los protagonistas de varios gestos importantes fue Jonathan Calleri, quien volvió a tener una actitud más que empática y todo Nacional lo reconoce.
El plantel principal de Nacional se vuelve a reunir en la Ciudad Deportiva Los Céspedes
En medio de la situación que está atravesando Juan Izquierdo, el plantel principal de Nacional está citado para reunirse a las 10:30 en la Ciudad Deportiva Los Céspedes. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico y los funcionarios viven horas de mucha preocupación e incertidumbre, hecho que hace que se haga muy difícil planificar un entrenamiento.
Habló Alejandro Balbi: destacó el gesto del plantel de São Paulo y agradeció todas las muestras de cariño
La situación de Juan Izquierdo sigue siendo complicada y mientras el jugador de Nacional continúa internado en estado delicado en San Pablo, el presidente tricolor, Alejandro Balbi, habló este lunes con Ovación y agradeció los mensajes de los jugadores del club paulista y también los gestos de otros futbolistas uruguayos y del exterior.
“Lo de los jugadores de São Paulo es gratificante. Desde el primer momento están a las órdenes. Ayer quisieron ir al hospital después de su partido por el Brasileirao. Estamos agradecidos con ellos y la verdad parecen ser parte de nuestro plantel”, dijo a Ovación Alejandro Balbi.
Juan Izquierdo, entre el amor y el dolor: crónica de todo lo que está sucediendo y se vive en São Paulo
Desde São Paulo, el enviado de Ovación y El País, Juan Pablo Romero, nos acerca una crónica de cómo se están viviendo estas horas con la salud de Juan Izquierdo, quien está peleando por su vida en el Hospital Albert Einstein luego de haber sufrido una arritmia en pleno partido de Copa Libertadores el jueves.