José Fuentes, presidente de Nacional: "Carballo está pidiendo selección"

José Fuentes, presidente de Nacional quedó muy conforme con el monto en el que se realizaron las transferencias de Ocampo, Marichal y Sosa y dice que siempre le gusta llegar primero, aunque no se siente favorito en el clásico. Ya hablaron con Gigliotti para que siga en 2023.

-¿Te gusta llegar de esta forma al clásico? ¿Genera una mochila extra saber que Nacional es el favorito?



-Siempre me gusta estar primero. Hay que tener claro que es favorito en cuanto al puntaje, pero también que los partidos clásicos son diferentes. Seguramente si fuera una serie de varios partidos, en general los que vienen mejor sacan más puntos que el otro, pero este es uno solo y hay demasiados imponderables como para creérsela o pensar que es favorito.



-¿Quedaste conforme con el monto en el que se hicieron las transferencias de Sosa, Ocampo y Marichal?



-Muy conforme. En el caso de Ocampo era un jugador que el año pasado había quedado libre, incluso nos criticaban que no nos habíamos quedado con nada del pase, pudimos recuperar al jugador, hacer que renueve con la única condición de la cláusula que se podía ir en cualquier momento y Nacional va a cobrar 1.900.000 euros y nos quedamos con el 12.5% de una futura transferencia. Para un jugador que no tiene pasaporte comunitario, que ha tenido inconsistencia en su juego más allá de que es un verdadero crack, me parece que es una muy buena operación. En el caso de Marichal era un jugador muy resistido, que los últimos tres o cuatro técnicos que tuvo Nacional le dieron la titularidad, siempre rindió y hoy lo estamos vendiendo en una cantidad muy importante conservando el 25%. En el caso de Sosa jugó apenas un partido en Nacional, pero la ventaja que tiene es que cuenta con pasaporte comunitario.

-En el caso de Marichal, a quien vendieron en 4.200.000 dólares más bonos por el 75% de la ficha ¿cómo es el plan de pago?



-Recibimos más de la mitad este año y la otra mitad el año que viene.



-Fuiste parte importante en esa negociación con el Dínamo Moscú, ¿aprendiste ruso?



-Si, si... Ya había participado antes de la negociación de Bueno, o sea que ahí estuve un tiempo en Rusia y manejo el ruso a la perfección (risas).



-¿Resolvieron en directiva que el dinero de la transferencia de Ocampo es íntegramente para achicar la deuda que se mantiene con el Grupo Casal?



-Resolvimos, pero no debemos dar explicaciones de cómo vamos a usar el dinero. ¿Por qué todo el mundo me pregunta si le vamos a pagar a Casal y no me pregunta si le vamos a pagar al resto de los proveedores? Es cierto que tenemos una deuda con Casal desde hace siete años, que vamos a amortizar lo que consideremos necesario, pero lo mismo que vamos a hacer con otros proveedores, con exjugadores, con entrenadores y con representantes. Tenemos un montón de gente a la que le debemos.

-¿Ya le comunicaron a Gigliotti que la idea de Nacional es renovarle el contrato?



-Si. Cuando confirmó Suárez su venida a mi me parecía de orden avisarle a un jugador que estaba rindiendo muy bien, que es un líder positivo y que tiene muy buenas actuaciones, hacerle saber que Nacional quería que continúe el año que viene para que él también tuviera la tranquilidad, porque obviamente Suárez venía para jugar, y como el contrato de él especificaba un porcentaje de partidos jugados para renovar, decirle que Nacional quiere que siga.



-¿Carballo y Fagúndez son ahora los principales activos del plantel?



-Si, más los que puedan venir. Hoy Carballo está pidiendo por lo menos selección. Si uno compara los volantes que tiene la selección uruguaya, salvo un par que tienen obviamente nivel internacional, en cuanto al resto Carballo ha tenido un rendimiento superior a muchos de ellos que frecuentemente son citados. Espero que tenga la oportunidad que lo citen, ha tenido un año espectacular. Fagúndez seguramente si sigue en este rendimiento va a ser un jugador por el cual vamos a recibir muchas ofertas.