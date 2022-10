José Fuentes: la continuidad de Repetto, los nombres para el Nacional de 2023 y la "zona Suárez"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para José Fuentes el cierre de año fue "soñado". El presidente de Nacional salió meses atrás en busca de Luis Suárez y no solo consiguió que regresara, sino que coronó su vuelta con un nuevo título de campeón uruguayo tras vencer este domingo 4-1 a Liverpool con doblete del Pistolero.

El tricolor fue un "justo campeón", según el mandatario, quien luego de la definición habló sobre la actuación del delantero: "Cuando hice el viaje (a España) tenía muchas ilusiones de que se pudiera concretar, pero cuando ya estaba acá sabía que Suárez era capaz de estas cosas. Cada vez que estamos en la zona Suárez, aparece".

"Con estos cracks no hay que buscar muchas explicaciones. Son cracks, definen los partidos que hay que definir, hacen goles que solo ellos pueden hacer... Podrá jugar bien o mal, porque en el primer tiempo no fue de los mejores, pero tuvo dos golazos y se terminó. No se puede razonar con esta clase de jugadores, por eso son tan pocos", dijo en la transmisión de Tenfield.



Fuentes también tuvo palabras de afecto para Emmanuel Gigliotti, que, a diferencia del salteño, continuará en el tricolor por un año. "Nos deja tranquilos y felices por Suárez, que vino a salir campeón y a regalarnos esta alegría inmensa. Nos deja tranquilo porque tenemos al sucesor que, además de haber demostrado su don de gente, es un exquisito jugador de fútbol e hizo dos golazos".

Consultado por las bajas que sufrirá al cierre de la temporada y las nuevas caras que planea para el semestre que viene, adelantó que en el caso de que surja una oferta por Sergio Rochet Nacional lo dejará ir, pese a que tiene contrato hasta diciembre de 2023. "Merece crecer. Y si se presenta alguna oportunidad, ya le dije que no va a tener ningún tipo de problema", explicó.



Otra de las dudas es la continuidad del entrenador Pablo Repetto, quien trabajó a distancia de su familia –que reside en Ecuador– a lo largo de todo el año. "Nacional le ha manifestado interés de que se quede. Lo que sucede es que tiene su familia en Ecuador y ya estuvo un año separado de ella. Es una decisión que tiene que tomar desde el punto de vista familiar. El resto del cuerpo técnico se quiere quedar, pero va a depender del líder. Nosotros se lo ofrecimos hace un mes y pico y siempre dijo lo mismo: que se quiere quedar, pero que tiene que tomar esa decisión familiar".

Fuentes cerró diciendo que junto a la directiva trabaja en los planes deportivos de cara a 2023. La idea del presidente es "mantener la base" de 2022 y sumar algunas incorporaciones. En ese sentido, firmará la próxima semana la renovación de Camilo Cándido. Antes ya había sellado la de Alfonso Trezza, Franco Fagúndez, Emmanuel Gigliotti, entre otros.