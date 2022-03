Jorge Giorgano: el alojamiento de Uruguay en Catar, la lista de convocados y detalles para el Mundial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay está en Chile de cara a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y Ovación también. En diálogo con Jorge Giordano, director deportivo de la Celeste, se dieron a conocer detalles de lo que le espera a los dirigidos por Diego Alonso en la Copa del Mundo, al menos desde el punto de vista de la logística.

- ¿Qué conclusiones sacaron después de la clasificación al Mundial?



- Es algo muy importante para el fútbol uruguayo. No ir a un Mundial en Uruguay es un tema que influye en el estado de ánimo. Coronar con la clasificación le va a dar un impulso al fútbol uruguayo.

- ¿Cuánto ayuda para llevar adelante tu tarea esta clasificación?



- Hay que entender que es un Mundial distinto, se juega en un solo lugar, el sistema de programa depende mucho de la organización de la FIFA, no es que tenemos la libertad de instalarnos en un lugar o algo porque es distinta la planificación a otros mundiales.

- ¿En qué se está en cuanto a la elección del lugar donde se hospedará y entrenará Uruguay?



- Lo que hizo FIFA fue poner una lista de lugares donde había que ir reservando. Solo dos centros de esos tienen las condiciones que para nosotros eran ideales, de tener un núcleo de entrenamiento todo centralizado. Esos lugares fueron ocupados desde hace mucho tiempo. Entonces vas quedando en una lista de espera, y a medida que van clasificando o van cayendo selecciones vas subiendo en el ranking de elección. Tanto Eduardo Belza como Jorge Anania lo tenían muy claro, lo tenían programado. Ahora tenemos una posibilidad de entre seis y ocho lugares, entendimos que Diego Alonso y el profe Souto tenían que dar el visto bueno, sobre todo en lo que hace a las cuestiones deportivas y después de eso vamos a avanzar. Nosotros queremos reproducir el entorno del Complejo Celeste que no lo vamos a lograr, pero no porque no se haya buscado sino porque de la manera que se organizó no lo permite y la infraestructura que hicieron tampoco lo permite. En algunos lugares, de entre seis y ocho, tenemos la prioridad y en otros estamos en lista de espera. Estamos esperando al 30 de marzo, porque ese día habrá otra apertura por los distintos movimientos, hay una confidencialidad en lo que hace a la lista de espera. Tenemos unas posibilidades que nos gustaron, nos da tranquilidad que Diego y el profe revisen el lugar antes. En el viaje del sorteo nosotros les armamos una lista de visita a esos lugares.

- ¿El cuerpo técnico les pidió algo en particular?



- Hemos hablado bastante de eso, contamos con la suerte de que Diego tiene mucha experiencia, ya dirigió en un Mundial de clubes, tiene manejo de las cosas de los mundiales, hay cosas que son importantes, tenemos que entender el lugar a donde vamos porque lo que hicieron ellos fue construir hoteles, el hotel no va a ser exclusivo de la delegación porque las selecciones ocupan un lugar pero el resto de las habitaciones son para el turismo, y los centros de entrenamiento algunos son de los clubes del lugar, hay clubes que tienen mejores infraestructuras y otros que es menor en calidad. Tiene alguna ventaja, te evitás traslados, son traslados cortos, el más lejos es de 18 minutos, cada hotel tiene destinado un centro de entrenamiento.

- ¿Cómo es tu vínculo con Jorge Anania, el gerente deportivo de la selección?



- Lo fundamental es establecer bien el rol, no pisarse, no replicar funciones. Él tiene muchísimo trabajo en este momento, todo lo que es la gestión deportiva. Yo estoy más enfocado a cuatro o cinco cosas de un plan estratégico, que pensamos desarrollarlo en un período de tres años.

- ¿Cuáles son esos puntos principales del plan estratégico?



Infraestructura, el ciclo de las selecciones juveniles que es un legado que tenemos que mantener y tratar de abrirlo al interior, asociarnos a OFI y ONFI.



- ¿Te genera una carga de responsabilidad extra lo exitoso que fue el Proceso Tabárez a nivel de selecciones juveniles?



- Sí, es una responsabilidad porque hay cosas que están muy bien hechas, obviamente que después cada gestión le da su impronta, sería muy obtuso de nuestra parte no salir de ahí, cuando pase todo esto tenemos que hablar con Eduardo Belza, tenemos que hacer cosas para que nos enseñen cómo fue todo ese desarrollo y seguir llevándolo a cabo.

- ¿Tenés pensado hablar con Óscar Tabárez?



- Sí, me encantaría. Tengo admiración por Tabárez, seguramente encontremos el momento y que me enseñe cómo desarrolló este trabajo y ver qué le podemos aportar nosotros.

- ¿Se ponen un plazo para definir el cuerpo técnico de juveniles?



- No es que haya un plazo de que es hoy o tal día, pero en abril tiene que estar definido.



- ¿Es más chica ahora la lista de candidatos que tenían sobre la mesa?



- Lo que está claro es el concepto. Está claro y está redactado, que para mí eso no deja de ser menor, tenemos la tranquilidad que desde el punto de vista técnico hemos aportado un documento que va a facilitar al comité de elección los pasos a seguir.

¿Cuál es el concepto? ¿Qué perfil de entrenador pretenden?



- Queremos un entrenador que reúna muchísimas características, porque no es lo mismo un club que una selección, que es lo que abre la brecha de elección.



- ¿Quieren un DT que haya tenido pasajes como futbolista anteriormente en la selección?



- Vivir el lugar y haber estado en el lugar es una condición que aporta sinceramente, pero no es excluyente.



- ¿Cabe la posibilidad que sea un técnico sin mucha experiencia, pero con cierto nombre?



- Contestar eso es meternos en el proceso de elección. Nosotros tenemos que buscar el mejor entrenador para cada selección, hay que seguir cierto proceso.



- ¿Qué detalles se pueden saber respecto a la lista de jugadores para el Mundial? ¿Se puede agrandar el número tradicional de 23?



- Hay algún comentario de que se puede extender, pero reglamentariamente no está definido, hoy son 23. Los plazos se van a definir en estas reuniones que están haciendo, lo que sí, algo que a mí me interesa mucho, es cuándo los jugadores estarán a disposición de las selecciones y eso ya está establecido y será el 14 de noviembre. El cambio de fecha del Mundial modificó las competencias. No hay plazo para la lista de reserva, Diego estará sacando sus conclusiones.

- ¿Cómo es Diego Alonso como entrenador?



- Es muy formado, tenía muy claro, a pesar de no haberlo vivido, cómo era un microciclo de selección. Le ha sacado el jugo a los días, con intervenciones claras, didácticas, ha dado muchas herramientas a los futbolistas, lo veo intenso, comprometido, apasionado. A veces le digo a él que me siento identificado con lo que está haciendo. Tiene un futuro extraordinario. Formó un equipo de gente muy capaz, habla de su inteligencia, rodearse de gente con mucha capacidad, porque lo hace crecer a él.