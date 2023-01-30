Jorge Bava, tras el título de Liverpool en la Supercopa: "A veces hay que ganar como sea y se ganó"

Liverpool se acostumbró a pelear cosas importantes en el fútbol uruguayo y en más de una ocasión a ganarlas. Esta vez fue la Supercopa Uruguaya tras vencer a Nacional y Jorge Bava, entrenador del negriazul, analizó la consagración de sus jugadores.

"Se dio un partido cuesta arriba tras la expulsion y había que salirse del modelo. Nacional se venía arriba y soportamos bien. A veces hay que ganar como sea y se ganó", expresó el técnico al término del juego en diálogo con la transmisión televisiva.

"Mientras estuvo el 11 contra 11 incluso vi un poquito más de lo planeado, pero pasando los minutos por más que hicimos un período de pases muy bueno había recién llegado que no había tiempo para tenerlos hoy, pero los que jugaron soportaron todo el partido y lo hicieron muy bien", agregó el entrenador.

Bava también hizo referencia a qué fue lo que llevó a que la institución hiciera varias contrataciones, algo que no es común en el elenco de Belvedere: "Es un año atípico. Con el buen 2022 nos ganamos el derecho de jugar la Copa Libertadores y este no era un año para los más chicos, pero siguen demostrando que cada vez que hay posibilidades las aprovechan. El presente nos hace traer más jugadores, pero los chicos siempre están".

En referencia a lo hecho por el club en las últimas temporada afirmó: "Tenemos un equipo que sabe ver los procesos y por suerte se coronan con títulos".