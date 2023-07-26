Jorge Bava: cómo palpita la final del Intermedio ante Defensor Sporting y qué es lo que le genera tranquilidad

Competitivo y protagonista son dos palabras que definen el léxico de Jorge Bava. Y también las características de juego de Liverpool, que prepara una semana clave antes de la final del Torneo Intermedio contra Defensor Sporting.

“El cómo llegás a la final es lo que te da tranquilidad. Nosotros tratamos de ser protagonistas y competitivos, y si estás en la final es porque lo fuiste a lo largo del torneo. Una vez que estás ahí, hay que tratar de ganarla, a veces hemos ganado y otras se nos ha hecho esquivo, pero la competitividad nunca la perdimos. Después resultado hay uno solo; tendremos que ir por el mejor y salir a ganar”, inició el director técnico negriazul en una charla exclusiva con Ovación.

Al ser consultado acerca de si en el diálogo previo con sus jugadores trata de evadir la presión propia de esta instancia o si, por el contrario, la asume como natural para tratar de gestionarla, respondió: “Son todos grandes y se dan cuenta de que es una instancia definitoria, pero el llegar hasta acá en más de una oportunidad creo que da solvencia, tranquilidad, y la motivación ya está puesta. Es tratar de que ellos visualicen lo que nosotros vemos para poder dañar o solventar un partido, pero obviamente la motivación ya está, y agregar más no va a ayudar en nada”.

Qué jugadores de Liverpool están en sanidad

La semana larga le vino como anillo al dedo a Liverpool, que tiene algunos jugadores en duda para la final y debe aguardar para saber si estarán a disposición. “Miguel Samudio y Marcelo Meli ya venían un poco tocados y Maicol Cabrera terminó con una dolencia el último encuentro. Habrá que esperar a la evolución que tienen en la semana para ver si llegan para el partido. Sabemos que no van a estar sin duda Cayetano y Lentinelly”, dijo.

Jorge Bava se siente respaldado a nivel institucional

El gran presente de Liverpool, que terminó como líder de la serie B del Torneo Intermedio con 16 puntos, generó que muchos equipos pusieran el ojo en sus jugadores más destacados. Uno de ellos fue Alan Medina, por quien Peñarol consultó condiciones y, al respecto, José Luis Palma, presidente de Liverpool, manifestó públicamente que la institución no pretende reforzar a un rival con las mismas aspiraciones que ellos.

El gol de Alan Medina para el 1-0 de Liverpool a Fénix. Foto: Estefanía Leal.

En referencia a cómo el negriazul ha podido competir con los grandes en el último tiempo más allá de tener un presupuesto menor, Bava dijo: “Es bueno saber el respaldo institucional que tenemos a la hora de mantener jugadores que son del club, que a veces son los que más ofertas tienen. Obviamente que el club necesita vender, pero no está apretado económicamente, está solvente, entonces se puede dar la posibilidad de no desarmar el plantel en un año en el que seguimos compitiendo. En los casos que sí depende de Liverpool, a menos que sea una oferta muy buena, el club opta por el presente deportivo. Esta vez no fue la excepción y nos da mucha tranquilidad”.

Qué significaría ser campeón para Jorge Bava

Ese es el objetivo que perseguirá Liverpool el próximo domingo a las 16:00 en el Parque Viera. Pero enfrente tendrá un rival como el Tuerto, que pretenderá lo mismo. Los dos equipos más regulares del Torneo Intermedio estarán frente a frente. Al ser consultado por el equipo de Marcelo Méndez, Bava afirmó: “Vamos dos días de la semana que los abocamos primero para volver del parate que tuvimos después de jugar el viernes. Recién hoy vamos a empezar a trabajar con el plan de partido, pero es un equipo ambicioso, que va al frente y busca ser protagonista”.

Y cerró diciendo que ser campeón sería “una alegría enorme” a nivel personal y algo “importante” porque no es fácil volver a coronarse.