James Rodríguez, que se había ofrecido al Valencia para asistir a Cavani, ya consiguió equipo en Europa

Ya es oficial. El deseo de James Rodríguez de marcharse de Qatar se confirmó este jueves en la mañana, cuando el Al Rayyan hizo el anuncio. "Al Rayyan rescinde de mutuo acuerdo el contrato del profesional colombiano James Rodríguez tras llegar a un acuerdo entre ambas partes", dijo el club en un comunicado difundido en redes.

De esta manera, James finalmente llegó a un acuerdo para rescindir su contrato con el club qatarí, que estaba vigente hasta 2024.

De esta forma, James abandona una liga en la que poco pudo sobresalir, víctima de las lesiones. Además, su deseo era regresar a Europa. No pudo hacerlo a una liga principal, como era su objetivo, pero podrá hacerlo en Grecia, donde se espera que se anunciado antes del cierre del mercado de pases en el Olympiacos.



El pasado 31 de agosto, el propio jugador colombiano se ofreció al Velencia para asistir a Edinson Cavani.



"Si me llamara el Valencia iría hasta caminando desde Qatar. Me bajaría el sueldo (...) Si necesitan a alguien que le dé asistencias a Edinson Cavani, ahí estoy yo", expresó.

James, de 31 años, jugó en Envigado (2006-2008), Banfield (2008-2010), Porto (2010-2013), Mónaco (2013-2014), Real Madrid (2014-2017 y 2019-2020), Bayern Munich (2017-2019), Everton (2020-2021), Al-Rayyan (2021-2022).