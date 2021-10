Iván Alonso: por qué decidió no seguir en Nacional, el estado de Ocampo y cómo llegó Rochet al club

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Iván Alonso, actual mánager general de Nacional, explicó por qué no acompañará a ningún candidato a la presidencia para ocupar su actual cargo, y se baja de la contienda al igual que ya lo había hecho el presidente, José Decurnex.

Antes que nada, el funcionario del albo fue consultado por el tema más en boga, palpitando el clásico. ¿Llega o no Brian Ocampo al duelo ante Peñarol? "Es un esguince leve de rodilla, son las primeras horas y hay que ser cauteloso. Conociendo ese tipo de lesión, es bastante rebelde, pero tengamos paciencia y confianza. Ojalá que haya una recuperación milagrosa y podamos contar con él", sostuvo Alonso, quien pensó que había sido una lesión peor cuando la vio por televisión. "Las recuperaciones no son la misma en la juventud y con la fortaleza que tiene Brian quizá nos asombra", agregó el mánager en una entrevista a Último Al Arco (Sport 890).

¿Por qué se va?

Pese a que la decisión se había hecho de público conocimiento, Iván Alonso no había confirmado de primera mano su postura para las reelecciones hasta este martes. "La decisión sí está tomada. Yo finalizo contrato a fin de este año, que en este proceso de tres años han sido todo anuales. Y el decidir no continuar es claro por este tema: Nacional entra ahora en un proceso electoral del cual no quiero ser parte, en la más mínima medida, de que en las futuras listas se empiece a jugar con el Iván Alonso sí o Iván Alonso no. Y siendo fiel a la visión que ha tenido el presidente José Decurnex, de que Nacional está por arriba de todos nosotros, es que decido que mi etapa en el club finalizó", señaló Alonso.

"También me quedó la experiencia que viví con el Cacique Medina, que hizo algo parecido antes de que empezara el proceso electoral en 2018. Y como es mi amigo, con el que hemos vivido muchas cosas juntos, terminé aprendiendo de él cuando tuvimos una charla donde él no quería ser juez ni parte de ese proceso y quería liberar al futuro presidente para que fueran los socios quienes eligieran al entrenador de turno. Y yo pienso igual", añadió.

Alonso realizó un balance de su pasaje por el albo y expresó: "Si yo considero que por mi labor sucedió algo en Nacional, estoy equivocado. Todo lo que ha cambiado en el club si echamos la vista atrás, yo fui parte del engranaje de un proceso de profesionalización de las áreas, de cambio y transformación organizacional. Que en tres años se haya conseguido lo que se consiguió, acertando y errando, es realmente para poner una nota satisfactoria. Desde adentro parece que no avanzás, pero después, cuando salís un poco del lío diario que es gestionar un club de fútbol, te das cuenta dónde estábamos parados en diciembre de 2018 y hoy —finalizando el mes de octubre con una pandemia que todavía nos azota— ver todo lo que se consiguió, a todos nos deja llenos de satisfacción".

La disciplina y gestión son clave para Iván Alonso y a veces eso trae ciertas contras. "Soy un tipo directo, frontal. En la gestión en el club he sido disciplinado en la estrategia, en los planes de acción y lo que veía era que cuando perdíamos el rumbo había que poner límites. Había que saber decir que no y muchas veces me tocó a mí", indicó.

"Para llevar bien a Nacional al 2025 hay que ser disciplinado en la gestión. Yo tomé el compromiso, como el lema lo marca: Compromiso Nacional 1899, de llevar al pie de la letra lo que escribía nuestro plan estratégico. Eso a veces genera que la gente te diga ‘cambiaste, sos otro’. Yo siempre digo: 'Soy el mismo muchachito que nació en La Teja en una familia humilde', lo que sucedió fue que hubo cambio de roles, antes jugaba, ahora estoy del otro lado del mostrador. De saltar y ponerse de ambos lados, hay momentos en los que uno tiene que saber decir que no".

Fue quien introdujo a Sergio Rochet

Una de las cosas por las que debería estar orgullo Iván Alonso es de haber participado en la llegada de Sergio Rochet, cuando su nombre no era tan conocido, y que ahora resulta ser uno de los mejores arqueros del medio. “El nombre de Sergio llegó cuando tomé un avión a España y me encuentro con su representante. Me habla de él, estando en España solicité un video del área de scouting del club. Lo comparto con Leo Romay, la única persona que sabía. Leo levantó el pulgar, lo conocía de Danubio, a partir de ahí hablé con el presidente Decurnex y de ahí se desencadena su llegada. Después no lo solté más, es lo que hago cuando sugiero un nombre. Yo sugerí el de Sergio Rochet y él se ganó el lugar porque tiene las condiciones de sobra para ser el golero de Nacional”, explicó Alonso durante la entrevista.

Sobre su influencia en los técnicos

Respecto a sí influyó en la decisión de traer a determinados entrenadores, el mánager tricolor expresó que “en algunos casos sí y en otros no”. Y se tomó un par de minutos para hablar de cada uno: "El mejor fútbol que se vio en Nacional durante este tiempo fue con Gustavo Munúa como entrenador".



"En su momento pensé que Domínguez iba a ser muy importante para el club. En definitiva no fue la solución para ese momento", dijo.



"Alejandro Cappuccio fue una elección del presidente, un entrenador que demostró que en un equipo en desarrollo logró algo muy importante. Sí tengo que decir que me gustaba mucho la forma de jugar del Rentistas del Apertura. Después lo mermaron y el Clausura lo padeció".

No se aleja del todo

¿Poner fin al rol manager de Nacional para siempre? "No lo creo, porque yo tuve la reunión con el presidente, el cual decide no presentarse a la reelección, pero va a seguir ligado al club. Él me abre las puertas de Nacional porque gana las elecciones, pero se la juega porque en el proceso confía en mí. Considero que tengo una parte de Nacional de la que no soy santo de su devoción y tengo otra parte del club que tengo la mayor aceptación. Cómo se la jugó José en medio del proceso de elección y dijo que yo iba formar parte, a mí me hizo que todo lo que se escribió tenía que cumplirse. Cuando José toma la decisión de no continuar, me empuja a mí a decir ‘mi etapa en el club ya terminó’. Tampoco hubo una charla con Fuentes de ‘queremos charlar contigo’. Yo decido no continuar".