La intimidad de Fede Valverde en Madrid: mostró su casa y reveló detalles de su vida

Federico Valverde y su pareja, Mina Bonino, le abrieron las puertas de su casa al youtuber español Mario Alonso "DjMaRiiO" Gallardo, quien tiene 7,5 millones de seguidores en la plataforma de video.

En el material publicado durante la noche del lunes, el español se anima a probar mate, que prepara el propio Valverde, y comentan sobre la Liga de España, su vida de pareja y cómo se conocieron.

El futbolista reveló que se conocieron porque ella le escribió por instagram y comenzaron a charlar. Él decidió enviarle un pasaje y la periodista viajó a Madrid.

"Me costó la decisión de venirme porque me había salido un trabajo en un programa deportivo", reveló la periodista deportiva argentina.

Por su parte, Valverde confesó que en el día a día evita el fútbol y las redes sociales. "Cuando gano me gusta mirar, si no me va tan bien, prefiero hacer otras cosas", reveló.

"Veo mal el anti Aleti o anti Barça", dijo sobre los fanáticos que son extremos.

El salto a Europa

"Para los sudamericanos es muy difícil salir, especialmente a Europa", contó el futbolista y reveló que cuando se acercó por primera vez una persona a decirle que el Real Madrid estaba interesado no lo podía creer.

"Había soñado jugar en el Real Madrid", aseguró el jugador merengue.

Sobre el gol más especial, detalló que fue el primero que hizo con la camiseta de los albos al equipo de Leiva. "No solo fue mi primer gol sino también porque me enteré que iba a venir mi hijo", aseguró.

Sobre quien lo apañó más cuando llegó a España, el deportista reveló que fue el brasileño Casemiro. "Me daba consejos, me invitaba a su casa a cenar, Case fue un gran compañeró", sostuvo.

Uruguay y el mundial

El youtuber aprovechó para consultarle sobre el Mundial de Catar 2022. Valverde señaló que "Brasil tiene un equipazo".

"Cuando salió el sorteo dije que es un grupo difícil. Lo podemos pasar primero o podemos salir últimos, porque quieras o no es muy parejo", remarcó.

Y añadió: "Pero me gusta. A los uruguayos nos gusta lo difícil".

"El Mundial para los uruguayos es mucho más difícil que conseguir una Champions para el Madrid. El Madrid siempre es favorito y siempre está ahí. Además, si tienes una carrera buena, de 15 o 16 años como Luka (Modric) tienes 16 oportunidades para la Champions. El mundial son dos o tres y con Uruguay es el triple de difícil, pero siempre está la esperanza y la ilusión", enfatizó.