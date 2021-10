Inter Miami de Beckham quiere asociarse con Wanderers; hoy lo analizan en directiva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Inter Miami, equipo del que es propietario David Beckham en la Major League Soccer (MLS), se interesó en tener un equipo satélite en América Latina. Los caminos condujeron al grupo inversor del exvolante inglés hasta el Prado para aterrizar con su propuesta en Montevideo Wanderers, confirmó Ovación con fuentes cercanas a la institución.

El Inter Miami fue fundado por el exfutbolista de Manchester United, Real Madrid y PSG en enero de 2018 y compite en la Conferencia Este de la MLS desde la temporada 2020.

El proyecto se presentará este lunes en la directiva de Wanderers. Según pudo saber Ovación, algunos dirigentes ya mostraron sus diferencias con el mismo. De todos modos, vale aclarar, que el tema se resolverá luego por si o por no en asamblea de socios. Para que finalmente llegue el grupo que maneja Beckham, los socios Bohemios deberían alcanzar al menos los 3/5 de los votos.



La situación sería similar a la que tiene el Manchester City con su filial en Uruguay: el Montevideo City Torque. También cuenta con el New York City en Estados Unidos, Melbourne City en Australia, Girona en España y Mumbai City en India, por nombrar algunos ejemplos. Hasta el momento, el Inter Miami no tiene equipos filiales.



Hoy se presentará la propuesta del Inter Miami y allí se conocerá también qué cambios implicaría para la institución transformarse en una SAD (Sociedad Anónima Deportiva), algo que está previsto en el artículo 4 de los estatutos del club. De antemano, en la institución no están dispuestos a cambiar ni el nombre, ni el escudo, ni la camiseta, ni los valores. Entienden que eso tiene que seguir siendo siempre "resorte" del club y que es "innegociable".



Ovación se contactó con Daniel Supervielle, dirigente por el oficialismo, confirmó el motivo de la reunión de esta noche y expresó: "Creo que Wanderers se enfrenta a un cruce de caminos que habla bien de lo que ha hecho Wanderers a lo largo de la historia".



"Que un grupo así se interese por asociarse con Wanderers en el Río de la Plata es una confirmación de que lo hecho, está bien hecho, y que si Wanderers durante 120 años siguió un modelo es hora de plantearnos si no se puede mejorar ese modelo hacia donde está yendo el fútbol".



"Hay equipos europeos como el Borussia Dortmund, PSG o Manchester City que aceptaron una nueva forma de gestión y Wanderers estaría entrando en ese círculo", añadió.



Supervielle remarcó que lo importante es "avanzar hacia un profesionalismo más acorde al siglo XXI y no al siglo XX".