El increíble diálogo de Gabriel Milito, técnico de Argentinos Juniors, y un plateista que le pedía un cambio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

No es la primera vez que lejos de la histeria se presta a explicar qué sucede en la cancha. En esta oportunidad, lo que pasó resultó todavía más extraño que un simple análisis táctico, aunque existió una cuota de eso en el cruce que tuvo con un hincha que estaba en la platea. A Gabriel Milito se lo vio charlar con muchos ademanes con uno de los fanáticos de Argentinos Juniors que estaba ubicado detrás del banco de los suplentes del conjunto de la Paternal. El entrenador reveló después que le pedía que hiciera un cambio y desde ahí si dio un idea y vuelta que después el DT contó cómo fue y por qué, tras la victoria de su equipo sobre Unión de Santa Fe por 2-0.

En las imágenes que emitió TyC Sports se alcanza a ver y escuchar que Milito atiende los reclamos del hincha, no se molesta, pero que le invitaba a que lo ayude a determinar qué cambio quería que haga.

Gabriel Milito. Foto: Captura.

El fanático le día un volante, pero no le aportaba el nombre al que debía recurrir el entrenador para cambiar la ecuación del juego que le solicitaba el plateísta.

En la conferencia de prensa, Milito no eludió la respuesta y hasta resultó muy interesante lo que contó: “Me reclamaba que ponga un volante, me di vuelta y le dije ‘perfecto, coincido. ¿Pero a quién?’. No me decía a qué jugar poner. Me pedía un mediocampista, entonces le insistí para que me diga a cuál”.

Desde la tribuna aportan y Milito escucha 😂@PasoAPaso pic.twitter.com/j7JcDgvnfg — TyC Sports (@TyCSports) August 15, 2022

El técnico agregó: “Así todos nos sentimos protagonistas y participamos de esta construcción del juego. Pero no me dio el nombre...”, comentó ante la prensa.

Finalmente, el DT realizó dos cambios, pero los que ingresaron fueron Nicolás Reniero y Gastón Verón, dos futbolistas que se desempeñan, por lo general, como delanteros. “Pusimos de volante a Nico Reniero. ¿Si le gustó el cambio? No me puteó, así que quizás le gustó”, cerró diciendo Gabriel Milito.