La imagen de Lionel Messi en Wembley que se hizo viral por una extraña aparición

La selección argentina venció a Italia por 3-0 en el Estadio de Wembley por la Finalissima, un duelo que cruzó a los campeones de América y de Europa. Luego de lo sucedido, una foto de Lionel Messi fue posteada por la fotógrafa española Sara Aribó en su cuenta de Twitter y el mensaje que acompañó al posteo refería a la búsqueda de una persona que resultaba llamativa en medio de la multitud: “Hice esta foto en La Finalissima en Wembley, y me gustaría encontrar a la chica de los brazos en alto ¿Lo hacemos?”.

Hice esta foto en La Finalissima en Wembley, y me gustaría encontrar a la chica de los brazos en alto ¿Lo hacemos? pic.twitter.com/tT5Jrm4iir — aribophoto (@saritalcual) June 7, 2022

La particularidad de esa foto es que se empezó a hacer viral por otro motivo y por otro integrante de la misma. Es que muchos usuarios empezaron a encontrar a Diego Armando Maradona en la misma.

En dialogo con La Nación, la reportera gráfica manifestó su sorpresa por la viralización de su contenido, que de la noche a la mañana tomó una popularidad inesperada. “Al principio estaba super sorprendida. Cuando lo publiqué en Twitter ya era de noche en Barcelona y cuando me levanté, agarré el celular y tenía como 5000 mil notificaciones, no entendía nada. Empecé a ver los comentarios y alguien vio a Maradona, por dentro me dije: ‘Pero no puede ser’, le hice zoom a la imagen y vi al hombre de la gorra”, señaló.

Hincha del FC Barcelona, Sara recordó la etapa de Pelusa en el club catalán (1982-1984) y no salió del asombro por la coincidencia: “Acá en Barcelona es ídolo; yo lo conocía de cuando jugaba ahí, después, obviamente, de la carrera que hizo, es increíble, muy bonito, me pareció espectacular ampliar la imagen y ver a Messi, la chica de brazos y a ‘Maradona’”.

A pesar de la gratitud de haber sido creadora de una foto que recorrió el mundo entero, ella aún sigue buscando a la chica que figura con una camiseta blanca y los brazos con dirección al cielo: “Como fanática del fútbol, si fuese esa chica me moriría por tener esa foto. Quiero aprovechar que se viralizó esto para poder encontrarla y poder regalársela”.