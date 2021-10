Ídolo del Manchester United apuntó contra las figuras del equipo tras el 0-5 ante Liverpool

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego del cachetazo recibido ante Liverpool por 5-0 el pasado fin de semana, y que expuso nuevamente la crisis que atraviesa el Manchester United, un ídolo del club apuntó contra las figuras del equipo. ¿De quién se trata? Wayne Rooney, que defendió a los Diablos Rojos durante 14 temporadas entre 2004 y 2017 y cosechó 17 títulos.

"Tienen que cuestionarse a sí mismos, mirarse a sí mismos. Es demasiado fácil para el entrenador tomar todo la culpa cuando a esos jugadores se les paga mucho dinero por hacer su trabajo y no creo que lo estén haciendo lo suficientemente bien", indicó a The Sun.

"Hay mucha exigencia en ese club, mucha presión y veo demasiados jugadores que no están dispuestos a correr, no están dispuestos a defender, no están dispuestos a arriesgar todo por ese club. Y eso no es aceptable. Hay una gran responsabilidad en esos jugadores. Son jugadores internacionales de clase mundial, y un club como el Manchester United necesita más. Esos jugadores necesitan estar dolidos, necesitan sentir eso, cuando pierdes partidos, cuánto te duele", agregó.



Edinson Cavani, uruguayo que milita en el United, ingresó a los 62' ante Liverpool cuando el partido ya estaba 5-0.



"No fue fácil de ver. El Liverpool es un equipo fantástico, similar al United en jugadores de clase mundial. La única diferencia es que están trabajando sin balón", apuntó.



Rooney, máximo anotador histórico del club (253 goles), remarcó que "el United está atravesando un período difícil" y que "todos pueden ver que hay presión" sobre el entrenador Ole Gunnar Solskjaer. "Sé que es un luchador y seguirá haciendo las cosas correctas, tratando de sacar más provecho de esos jugadores", manifestó.