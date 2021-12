"¿Hoy nos vamos a dormir juntos?": el diálogo de Luis Advíncula con la Copa Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La emoción por ser campeón suele ser de las más fuertes para un deportista. A cualquiera que haya conseguido un trofeo o una medalla le puede haber pasado, pero seguramente a pocos le ocurrió como a Luis Advíncula tras ganar la Copa Argentina.

El lateral peruano de Boca Juniors se mostró muy eufórico tras coronar su primer título con la camiseta del Xeneize y dejó una imagen muy particular y que hoy recorre los portales del continente.

"Hola bebecita", fue lo primero que dijo Advíncula al acercarse al trofeo. "¡De acá no me mueve nadie! ¡De acá no me mueve nadie!", agregó luego de sentarse donde estaba apoyado el trofeo.



De todas maneras, las frases más "picantes" del peruano se dieron un instante después cuando abrazado al trofeo, lo miró y expresó: "¿Hoy nos vamos a dormir juntos?".



Unos segundos después agregó: "Hoy le hago el amor". Poco le importó que las cámaras lo estuvieran filmando o tal vez al contrario, más lo motivó para hacer su "show" tras la consagración.