Hinchas de Peñarol mostraron cómo los paravalanchas, tejidos y baños del GPC estaban engrasados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la previa al clásico entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central, los hinchas mirasoles tuvieron que sortear un riguroso operativo de seguridad para llegar al escenario tricolor y seguir en vivo las alternativas del encuentro.

Pero al llegar al sector asignado, los carboneros se encontraron con un hecho inusual: los paravalanchas de la Héctor Scarone estaban engrasados.

Paravalanchas de la Héctor Scarone con grasa. Foto: Twitter.

La razón se desconoce pero eso le impedía a los aurinegros colgar las banderas que estaban autorizadas para ingresar al estadio tricolor.

Otro hecho que se denunció en las redes fue que el tejido de la tribuna también tenía una gran cantidad de grasa que impedía la colocación de los trapos.

El tejido de la Héctor Scarone con grasa. Foto: Twitter.

Pero no solo eso ocurrió en la tribuna. También los mirasoles denunciaron que los baños que por otra parte sufrieron destrozos, también tenían una gran cantidad de grasa.

Al llegar al Gran Parque Central luego de cumplir y supervisar el opearativo de seguridad con los hinchas, Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, dijo que "llegarony estaban todos los escalores lleno de grasa para que la gente se cayera y demás. Las barandas con grasa y los alambrados. La verdad que es extraño que la gente obviamente de la barra de ellos haya tenido acceso a la tribuna el día anterior".

La palabra de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, al llegar al GPC pic.twitter.com/68hXWLdeSW — Pablo Cupese (@CupesePablo) September 4, 2022

"Lo hablaremos después con Nacional de por qué pasó. Hay gente lastimada que se resbaló. Me preocupa porque lo que hagan los hinchas a veces está fuera de nuestro alcance, pero que les hayan liberado la tribuna para que la apronten así me extraña y no era en lo que habíamos quedado pero son parte de las reglas del juego", agregó el titular mirasol.

Lo cierto es que a medida que los hinchas de Peñarol fueron ingresando lograron ir sorteando ese episodio para colocar sus banderas en el sector asignado de la Tribuna Héctor Scarone para poder ver el clásico por la cuarta fecha del Torneo Clausura.