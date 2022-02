Hermano del Morro García a un año de su muerte: "No quieren destapar toda la mierda que hay detrás"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes 4 de febrero se cumple un año de la partida de Santiago García, una noticia que sacudió al Uruguay entero y también al mundo fútbol. Si bien recién el 6 de febrero del 2021 se conoció que el delantero uruguayo de entonces 30 años había perdido la vida, la fiscal de la causa estableció que el jugador se había autoeliminado dos días antes en su apartamento de la ciudad de Mendoza.

Su hermano Gonzalo, tres años mayor que el Morro, recordó al exfutbolista y apuntó también contra el presidente de Godoy Cruz.

"Sinceramente, este año ha sido muy bravo. Te puedo asegurar que todos los días la gente misma te hacer recordar momentos y situaciones que vivimos. En Montevideo pasar por algún lado es un recuerdo que se te viene a la cabeza. Ir a la cancha es un recuerdo. Ir a todos lados te recuerda a Santiago. Lo tengo siempre presente a mi hermano", dijo al portal argentino Infobae.



Gonzalo dialogó con el Morro hasta el día previo a su muerte: "El miércoles 3 de febrero fue la última vez que hablamos. Al otro día, me llamó uno de sus representantes para decirme que tenía novedades y que se había destrabado la situación para irse a Nacional de Montevideo, que estaba todo OK. Pero me preguntó sí sabia algo de él porque lo estaba llamando y no lo atendía".



"'Dejá que yo lo llamo y te aviso'. A mí siempre me atendía. Entonces, le marqué y no respondió. Le mandé un mensaje de WhatsApp, tenía un tilde sólo y no le llegaba. En ese momento no me preocupé, pero me pareció raro igualmente. El viernes siguiente, llamo a Diego Márquez, gerente de Godoy Cruz, para preguntarle sí había hablado con el Morro. Me dijo que no; y además me aseguró que el día anterior no había ido a entrenar, que debía presentarse, pero no lo hizo. Eso sí me llamó la atención. Porque no era de faltar a las practicas. Inmediatamente llamé al portero del edificio donde vivía Santiago; y me enteré de la noticia", añadió.



"Él padecía el estar lejos de su familia. Sabíamos que estaba con el tema de la depresión, con un tratamiento y un psicólogo. Lo notábamos mucho mejor de ánimo. La verdad que fue tremenda sorpresa y un golpe muy duro. Desde el minuto uno, me pregunto: '¿Qué fue lo que pasó?'. Pero el único que tiene la respuesta es él. He pensado miles de cosas, de adelante para atrás y de atrás para adelante, pero la verdad que no sé porque tomó aquella decisión", sumó.



Gonzalo contó que hoy su madre y la hija del Morro están "bastante bien". "Prácticamente toda la familia va al psicólogo. Es día a día y se arranca de cero. Algunos días son más complicados que otros. Pero tenemos que salir adelante. Y sobrellevarlo de la mejor manera posible", explicó.



Además apuntó contra José Mansur, presidente de Godoy Cruz. "Empezó a inventar cosas e hizo muchas boludeces para no dejar ir a mi hermano al Bolso. Esa es la realidad. Que él la cuente como quiera. Tenemos pruebas de todo. Santiago, antes de su suicidio, tenía todo acordado para irse a Nacional, pero faltaba que Godoy Cruz mandara unos papeles".



"Empezó a decir que faltaba el papelito de acá y de allá. Son formas que tienen los dirigentes del fútbol para presionar a los futbolistas. Que 'falta este papel o quiero tanta plata' para aceptar su salida. Se la pasan especulando con que llegará otro club con más dinero. Mansur se la pasó siempre hablando mal de mi hermano y, por atrás, pidiendo millones de dólares a los clubes para venderlo. Él decía que el Morro era el peor del mundo. Y después pedía 5 millones de dólares por su pase. Cosas irracionales", detalló.



Gonzalo contó que tras el fallecimiento del Morro, recibió una llamada de Mansur pero prefirió cortarle: "Le dije unas cuantas cosas y no quise hablar más con él". Luego, no estuvo presente en el velorio.

La causa judicial

Gonzalo explicó que la causa judicial "todavía no se cerró misteriosamente la causa". "Nos tiene que llamar un psicólogo-forense por ser familiares de Santiago. Todavía estamos esperando. Sé que la Justicia es lenta, pero ya pasó un año. La gente nos decía que 'hasta que no haya elecciones a presidente en Godoy Cruz no va a pasar nada'. Y fue tal cual. No quieren destapar toda la mierda que hay detrás de la muerte de mi hermano. Es muy extraño y loco. No sé que pensar. Las elecciones en Godoy Cruz fueron un mamarracho. Te das cuenta de que Mansur tiene un poder en Mendoza y es increíble", remarcó.



"Todavía no pudimos hacer nada, porque aún no se sabe si fue un homicidio o un suicidio. No está cerrado el expediente. Para la fiscal, hay dos caminos hasta que se compruebe la verdad. Nosotros no tenemos pruebas de que haya sido un homicidio", añadió.



Gonzalo recordó también la vez que encaró a Mansur: "Una vez lo llamé. Fue antes del posible pase a Toluca. En verdad fue por un cúmulo de cosas, porque siempre todo lo malo que sucedía en Godoy Cruz era por culpa del Morro. Lo bueno era del presidente. Yo siempre hablaba con mi hermano y le decía: 'Me tiene podrido (Mansur), no lo aguanto más. Cuando vaya a Mendoza le voy a romper la cabeza'".



"No me metí nunca, hasta que un día me agarró con los cables cruzados. Lo llamé a Mansur y le dije de todo. Al rato, me llamó el Morro y me dijo: 'Me acaba de llamar el presidente y se enojó'. Por Dios, hasta eso tiene Mansur, no tiene huevos para agarrársela conmigo", finalizó.