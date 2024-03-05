Harry Kane destruyó las ilusiones de la Lazio de Matías Vecino en Champions League

Por Redacción El País

Bayern Munich se clasificó este martes a cuartos de final de la Champions League al derrotar por 3-0 al Lazio con dos goles de Harry Kane y uno de Thomas Müller, y remontó así la derrota sufrida por 1-0 en la ida.

En la primera media hora el Bayern tuvo la pelota y ocasiones, las mejores un remate de Musiala en el minuto 14 que Prodebel paró con los puños y otro de Harry Kane en el 17 que el arquero del Lazio desvió al córner.

Pero el dominio del Bayern era interrumpido por fases de posesión relativamente largas del Lazio que le quitaban fluidez y ritmo al partido.

Sin embargo, el Bayern logró romper el muro romano. El primer gol, marcado por Kane, llegó en el minuto 39. La jugada se inició con una pelota al área de Pavlovic que Müller bajó de cabeza para Raphael Guerreiro, que le pegó mal a la pelota, pero Kane reaccionó y ganó el rebote para marcar de cabeza.

Todavía le hacía falta al Bayern el segundo gol para pensar en los cuartos de final y llegó en un córner en el tiempo de descuento de la primera parte, cuando Müller desvió de cabeza un remate de Mathjis de Light

El Bayern se fue al descanso con el resultado que necesitaba, pero quedaba todavía el reto de mantenerlo y si era posible aumentarlo en los segundos 45 minutos.

En el primer cuarto de hora de la segunda parte el Bayern tuvo mucha posesión, pero en su propia mitad, y su la prioridad parecía ser evitar pérdidas de pelota.

El Lazio estaba obligado a hacer más y empezó a dar espacios que aprovechó el Bayern. En el 66 llegó el tercero, marcado otra vez por Kane, que aprovechó un rebote tras un remate de Leroy Sané que no pudo controlar Probedel.

El tercer gol fue la sentencia definitiva. El Bayern controló el partido y el Lazio, salvo un remate desviado de Luis Alberto, no tuvo aproximaciones peligrosas. El uruguayo Matías Vecino, que fue titular, fue reemplazado en el minuto 61 para el ingreso de Danilo Cataldi.

La clasificación da esperanzas al entrenador Thomas Tuchel de seguir dirigiendo al equipo bávaro hasta el final de la temporada.