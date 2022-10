Gorriarán: el deseo de volver a River, qué le dijo Valverde sobre el golpe del Papu y el predominio entre deporte y economía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

27 días separan a las 32 selecciones del inicio del Mundial de Qatar 2022. Los planteles de los países ultiman detalles en la recta final de preparación y por eso es que el viernes pasado la selección de Uruguay hizo pública la lista de los 55 reservados.

Fernando Gorriarán es uno de ellos, pero no tiene la seguridad total de que vaya a estar en la lista final de los 26 convocados. Precisamente de esto habló hoy en Polideportivo (Canal 12), y expresó: "Soy un uruguayo más, si no me toca ir soy el primer hincha y si me toca estaré a la orden donde me toque estar".

El uruguayo del Santos Laguna de México, que sostuvo que juega donde lo pongan pese a que se sienta mejor en el medio, opinó sobre el grupo que le toca a la Celestes en la Copa del Mundo (Corea del Sur, Portugal y Ghana) y dijo: "Es un grupo muy difícil. Creo que serán tres partidos muy complicados. En lo personal siento que tenemos un grupo que depende de nosotros (...) Siento que tenemos los mejores jugadores".

Gorriarán también fue consultado sobre el momento de Fede Valverde en el Real Madrid y la patada que su compañero de selección sufrió este sábado en el duelo ante el Sevilla.



"Hablé con Fede y me dijo que está bien. Cuando vi la patada, pensé lo mismo que todos. Fede está en un excelente nivel. Agregó el gol que es algo que no tenía en el último tiempo", evaluó el mediocampista refiriendo a la patada de Alejandro "Papu" Gómez que frenó al Halcón y lo hizo retirarse dolorido, y añadió: "No me comentó nada sobre la intensión del Papu".



Además admitió que suelen hablar seguido y que Fernando está obligado a mirar los partidos de Valverde por cábala para que siga marcando goles.

"Darle una alegría a la gente"

Freitas ante Gorriarán en el choque entre Liverpool y River Plate Foto: F. Flores

A sus 27 años, Gorriarán, que renovó contrato con Santos Laguna hasta el 2026, comentó que en el presente piensa "más lo deportivo que en lo económico". Añadió que está bien allí, aunque también cree que podría dar otro salto de calidad y expresó que le gustaría volver a River Plate, equipo que lo formó.



"Me gustaría venir a Uruguay y jugar en River porque fue el club que me dio todo. Quisiera darle esa alegría a la gente", sostuvo.

El número de camiseta y la impronta de Diego Alonso

Fernando Gorriarán en el amistoso entre Uruguay y Estados Unidos. Foto: @Urguuay.

Consultado sobre el DT, destacó las palabras del Tornado: "Algo que me quedó de Diego (Alonso) es que nosotros no vamos a ir a jugarla, vamos a competir para ganarla. Te da una charla y ya te dan ganas de jugar. Es fundamental para el jugador que el entrenador te contagie de su idea y te tenga motivado".

Gorriarán también se refirió a la camiseta y dijo que no tiene un número de preferencia. La última vez usó la 10, dorsal que suele vestir Giorgian de Arrascaeta. Sobre esto expresó: "Una vergüenza, él estaba con la pubalgia y me la dieron. Cuando la vi colgada dije, no me la puedo poner".