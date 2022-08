El gol uruguayo que logró un hecho histórico: "Es la primera vez que le ganó a Gallardo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El último cruce entre Sarmiento y River Plate había sido en Junín en abril de este año y con un resultado muy abultado porque el Millonario había ganado 7-0.

El calendario los volvió a cruzar, pero esta vez en Núñez. River jugando de local fue sorprendido por el verde que lo venció por 2-1 y lo hizo con un gol uruguayo.

Y es que a los 44', cuando se iba a la primera parte, Federico Andueza ganó de cabeza en el área rival y puso así el 2-0 parcial que estiró la ventaja para un equipo que también contó con Jean Pierre Rosso ingresando desde el banco.

El zaguero de 25 años surgido en Wanderers, arribó a Sarmiento tras su pasaje por Central Córdoba, club al que llegó luego de defender a Plaza Colonia en Uruguay.

Fue su segundo tanto con el equipo de Junín y apenas el cuarto en su carrera luego de anotar dos cuando todavía defendía la camiseta del Bohemio.

Tras el juego, el desahogo fue de Israel Damonte, el entrenador de Andueza. "Esta es de mis victorias más importantes como entrenador. Es la primera vez que le gano a Gallardo, que es de los mejores. Me gusta su forma de ser, con una gran humildad. Es un entrenador que quiero. Me tocó perder 7-0 con él, pero soy un trabajador de la vida. Y hoy no hicimos tiempo, sino control del tiempo, que es distinto", aseguró.

Damonte había dirigido tres veces ante River Plate y todas habían sido de derrotas. Con Huracán cayó 3-1, con Arsenal 1-0 y con Sarmiento ya había caído en el recordado 7-0.