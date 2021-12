Giovanni González: "Veo que es el momento justo para dar un salto en mi carrera"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Giovanni González fue uno de los jugadores que tuvo un muy buen año. campeón del Torneo Clausura, campeón Uruguayo, parte de la selección uruguaya y uno de los mejores jugadores del año deportivo. Una semana y poco después, luego de conseguir un poco de calma, el defensa se relaja y aprovecha el pequeño receso.

"En este momento estoy disfrutando de mis vacaciones, aprovechando a ver amigos, familiares. Tomarme ese tiempo luego de un año que se ha hecho largo y duro. Igual estoy empezando a entrenar, a moverme porque lo que tiene que descansar es la mente y el físico hay que mantenerlo", expresó González en una entrevista en Último Al Arco (Sport890), y agregó que el club se encargó de designarle algunos entrenamientos para estos días libres.



Al defensa del mirasol le hicieron un ping-pong de preguntas sobre lo que fue el Campeonato. En sus respuestas, Giovanni designo a Plaza Colonia como el segundo mejor equipo, "porque así lo demuestran los números". Además, que si tuviese que elegir a un jugador Pata Blanca para llevarse a su equipo, se quedaría con Leonai Souza.



Para él el mejor jugador del Uruguayo fue nada más y nada menos que su amigo, Agustín Canobbio, con el que se crió y comparten amistades familiares, por lo "que ha sido su regularidad a lo largo del año, en el Uruguayo asistencias, goles, participaciones en el juego, creo que es el merecido mejor jugador".

El mejor DT fue Larriera porque "no solo por ser campeón, marco la diferencia en lo que era el Peñarol de antes y el de ahora, nos hizo jugar al fútbol y la gente lo tomó de esa manera".



Al consultarlo por el mejor lateral, Giovanni contestó entre risas: "¿No puedo ser yo?", y luego designo a otro: "Me gusta mucho Franco Pizzichillo de Torque, me gusta mucho su juego, su pegada".



El partido que más disfrutó en la temporada fue el de Sudamérica, "por lo que significó el partido, también fue el que más sufrí y me tocó estar afuera". El que más sufrió fue el de Deportivo Maldonado, "allá no nos salió nada".

Para el defensor aurinegro el mejor árbitro de la temporada fue Andrés Matonte. Y aunque su equipo fue el mejor, reconoció que "hubo varios que le jugaron mejor a Peñarol. Todos los rivales nos han hecho partido", y nombró a Progreso y al Depor.



Por último, le puso un puntaje a su año del 1 al 10. Para Giovanni el 2021 fue un ocho.

Arbitraje

Sobre el arbitraje, con el cual Peñarol no tuvo la mejor relación, González expresó que "sí, nos sentíamos contaminados, tratamos de estar por fuera, pero es inevitable, muchas veces el ambiente te lleva eso, el alrededor, dirigentes, ahí dentro, entonces inconscientemente estas pensando en eso constantes. Hemos desperdiciado minutos de juego que no nos dedicábamos a jugar al fútbol".



Aunque también sostuvo que "los jueves también se equivocan como nosotros, son personas, tienen errores, a veces nos toca que se equivoquen en contra nuestro, pero también a favor, y cuando es a favor nunca se habla".

Su futuro

Durante el año, a Giovanni González lo habían venido a buscar desde el club español Osasuna, pero una cláusula de Peñarol no lo dejó ir. "Traté de seguir concentrado y de hacer las cosas bien, así como había terminado el año pasado", indicó, y añadió que ahora no sabe si hay alguna oferta, ya que sus representantes no le han "comunicado nada. Tampoco trato de pensar en eso porque estoy aprovechando las vacaciones, tomarme ese descanso mental que hace bien".



"Hace cuatro años que estoy en Peñarol, tengo 27. Veo que es el momento justo para dar un salto que todo jugador pretende en su carrera, y no es falta de humildad, pero creo haber hecho los méritos para poder tener la oportunidad de un pase al exterior", aseguró.

Selección

Consultado sobre la llegada de Diego Alonso al cargo de DT Celeste, Giovanni sostuvo: "Personalmente no lo conozco, sí está teniendo la oportunidad de dirigir ala selección de Uruguay es por algo, méritos tiene. Como todos tenía la expectativa de saber quién será el entrenador de la Selección, esperemos que sea lo mejor para él, porque eso va a ser lo mejor para todos".