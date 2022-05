Giménez sobre el pasillo de campeón: "Felicitar al Madrid, pero respetamos mucho a nuestra afición"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

José María Giménez, uno de los capitanes del Atlético de Madrid, explicó este sábado, tras la derrota contra el Athletic Club por 2-0, que felicita al Real Madrid por el título conseguido, "que se lo merecen", pero aseguró que los jugadores del conjunto rojiblanco respetan "mucho" a su afición en referencia a si el equipo hará pasillo de honor al campeón y su 'eterno' rival en el derbi en el estadio Wanda Metropolitano.



"Felicitar al Madrid por el título conseguido, realmente creo que se lo merecen, pero nosotros respetamos mucho a nuestra afición", contestó el central uruguayo en declaraciones a Movistar cuando fue preguntado en concreto por ese pasillo en el duelo del próximo domingo.

Aún queda luchar por un objetivo

Sobre la derrota ante Athletic Club, el zaguero, ausente los últimos cinco partidos por una lesión, expresó: "No nos pasa nada. El rival fue mejor, nos ganó y a nosotros nos queda seguir trabajando, esforzándonos desde la humildad, saber que tenemos nuestros objetivos y que tenemos que lograrlos como sea", expuso Giménez, cuyo equipo enfoca a la clasificación para la Champions de la temporada próxima.

"Si hay algo que nos deja un poco tranquilos es saber que dependemos de nosotros. Cuando uno depende de sí mismo tiene que hacer todo para que no se le escape esa bala. Es una linda oportunidad para nosotros clasificarnos para Champions. Tenemos que ganar los partidos que quedan como sea. Esa es la realidad. Y también que son partidos muy difíciles, pero vamos a tratar de sacarlos adelante", añadió.

"Está claro que Joao Félix es un gran jugador para nosotros, muy importante, y su baja y la de Lemar nos afectan, porque son jugadores muy importantes, pero no es excusa porque tenemos un plantel como para poder competir. Hoy teníamos que ganar, no pudimos y frustra un montón. El fútbol es así, hay que seguir y dependemos de nosotros para lograr el objetivo, que es lo que realmente queremos", expresó.

¿Qué pasa con la defensa?

El Atlético transmitió dudas de nuevo en su defensa. "Es evidente que para un defensor cuando te hacen goles es preocupante. También hay que ser realistas y saber que tenemos otro estilo de juego en comparación a los años anteriores. Creo que no estamos siendo contundentes a la hora de defender y se nota, pero nosotros nos preocupamos por seguir mejorando, por seguir evitando que eso suceda", aseguró.

Ya lo había hecho Zidane

La decisión del Atlético no sorprende por la magnitud de la rivalidad y, además, el elenco merengue también respondió así una vez, aunque ante Barcelona. "Es mi decisión, y ya está. No entiendo lo del pasillo, y no se va a hacer. No estamos lejos del final de la temporada", había expresado Zinédine Zidane cuando era entrenador del Real Madrid sobre la negativa de hacerle un pasillo al Barcelona campeón en 2018.