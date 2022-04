El gesto de Luis Suárez que dio que hablar en la previa al partido con Manchester City

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes a las 16.00 horas (transmiten Espn y Star+), Atlético de Madrid visitará a Manchester City por el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. Se anuncia que Luis Suárez arrancará en el banco de suplentes, pero en la previa el uruguayo ya tuvo un gesto que dio que hablar...

En el reconocimiento del campo de juego, en la jornada del lunes, el uruguayo alertó a sus dos compañeros argentinos Rodrigo De Paul y Ángel Correa cuando iban por el túnel camino a la cancha.

¿Qué ocurrió? Distraídos con las cámaras, Suárez les pidió que no pisen el escudo del City que está grabado en el piso. En el mundo del fútbol, en señal de respeto, los jugadores evitan caminar sobre la insignia del equipo dueño de casa.



El gesto de Suárez y el llamado de atención a sus compañeros dio que hablar en redes sociales. Para la mayoría de los fanáticos no pasó desapercibida la actitud del uruguayo.



Luego, el Pistolero bromeó para la cuenta del Atlético de Madrid por las diferencias entre su atuendo y el de De Paul. Debido a las bajas temperaturas, Suárez entrenó con calza, buzo y gorro mientras que el argentino simplemente salió a la cancha de short y remera. "No tiene frío mi hermano, viste?", dijo.



De Paul es uno de los futbolistas más cercanos que tiene Suárez en el Colchonero. En el viaje hacia Manchester el argentino fue centro de bromas del uruguayo, que lo filmó preparando el mate de una forma muy especial.



El salteño grabó la situación y puso de fondo "bate que bate, el chocolate" (canción "Mayonesa" de la banda Chocolate), debido a que el volante estaba acomodando la yerba de una forma singular con sus dedos.