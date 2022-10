Gattuso habló sobre la falta de gol de Edinson Cavani: ¿Qué dijo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El entrenador del Valencia, el italiano Gennaro Gattuso, dijo estar muy satisfecho de la mentalidad que ha mostrado el delantero uruguayo Edinson Cavani en los dos encuentros que jugó hasta ahora pero se mostró convencido de que no marcar está haciendo que lo pase mal.

"No he conocido a un delantero que no sufra cuando no marca. Estoy muy contento de cómo está jugando, de su mentalidad. Espero que le llegue el gol", señaló en una comparecencia de prensa .

El técnico explicó que el también delantero Hugo Duro logró entrenarse por primera vez en mucho tiempo con continuidad esta semana después de muchas arrastrando molestias en la rodilla.

Gattuso analizó también la situación de Justin Kluivert, del que dijo que se está entrenado "bien" pero que tiene "calidad" para "jugar mejor"; y le pidió que tenga más continuidad en su participación en el juego cuando está en el campo para que no sea protagonista cinco minutos y luego se pase dos o tres sin serlo.

Preguntado por la falta de minutos en los últimos encuentros de Jesús Vázquez lo achacó a la competencia en el lateral izquierdo y a la necesidad de que siga evolucionado.

"Jesús Vázquez no ha tenido minutos porque tiene a un internacional como (Jose Luis) Gayà o como Toni Lato que es un jugador muy interesante. Tiene que entrenarse fuerte y mejorar con los entrenamientos. Debe trabajar, trabajar y trabajar y seguramente llegará su momento. Ahora tiene jugadores de alto nivel antes", sentenció.