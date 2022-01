Gastón Pereiro entró para cambiar la derrota del Cagliari en un triunfo importante

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cagliari sigue luchando por zafar del descenso y dio un paso muy importante este martes al vencer 2-1 a Bologna como local, con un uruguayo como héroe: Gastón Pereiro.

El volante ofensivo, quien integra la lista de 50 reservados de Diego Alonso para las Eliminatorias, anotó el gol de la victoria en el tercer minuto de descuento, pero no fue lo único que aportó, pues fue quien dio la asistencia para que Leonardo Pavoletti igualara a los 71' luego que Riccardo Orsolini pusiera en ventaja a la visita a los 54'.

Ya en tiempo de adición, recibió una habilitación de João Pedro —el ex-Peñarol en el que Italia considera nacional para que defienda a la selección azzurra— y sacó un zurdazo pegado al palo para darle tres puntos de oro a Cagliari, que sigue en posición de descenso pero ahora a un solo punto de Venezia, al que debe darle caza para abandonar la zona roja.

Las crónicas hablan de que el ingreso de Pereiro le cambió la cara al Cagliari, que no tuvo a Nahitan Nández al estar recién recuperado de covid y ya se sabe que no continuarán Diego Godín y Martín Cáceres. Christian Oliva no estuvo en el banco de suplentes.

Esta gran actuación de Pereiro no cae muy bien en Nacional, que se ilusiona con tenerlo a finales de enero en caso que Cagliari decida desprenderse de él, como dejó entrever en algún momento el técnico Walter Mazarri.